Nói hàng xóm chửi ngu mà không xin lỗi nên giết người

(PL)- VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Nguyễn Anh (sinh năm 1987, trú xã An Xuân, huyện Tuy An) về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Theo cơ quan CSĐT, khoảng 5 giờ 30 ngày 4-8, Anh sang nhà chị Nguyễn Thị Thu (là hàng xóm) nói: “Hồi tối mày chửi tao ngu thì qua nhà tao xin lỗi”, sau đó đi về. Chị Thu sang nhà Anh ngồi ở ghế đá trước sân, Anh hỏi nhiều lần tại sao tối qua chửi Anh ngu nhưng chị Thu không thừa nhận. Sau đó, Anh lẳng lặng xuống bếp lấy con dao tấn công nhiều nhát vào đầu chị Thu. Chị Thu đưa hai tay lên đỡ nên bị thương tích… Mọi người can ngăn, đưa chị Thu đi cấp cứu nên chị thoát chết. Còn Anh sau đó chạy vào nhà lấy dao định tự tử nhưng không chết. SÔNG BA