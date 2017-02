Nữ bị cáo thuê người bắn người tình lãnh 12 năm tù

Nạn nhân biết ngay thủ phạm là người tình Tại tòa, ông Phạm Đức Thịnh cho rằng việc bị cáo Lan nói mình lừa dối tình cảm, kinh tế là bịa đặt, vu khống. Ông Phạm Đức Thịnh “tố” ngược lại rằng mình cũng biết các việc làm ăn phi pháp của bị cáo Lan, từng bị đàn em của Lan đe dọa đánh… Nguyên nhân ông bị Lan giết có thể do để diệt khẩu. Ngay khi bị bắn và may mắn thoát nạn, ông cũng đã nghi người ra tay là Lan nhưng vẫn kêu người thân gọi cho Lan. Ông Đức Thịnh đòi các bị cáo phải bồi thường dân sự cho mình số tiền 1 tỉ đồng do thương tích, tổn hại sức khỏe 52%. Tuy nhiên, tòa tuyên ông Đức Thịnh có quyền khởi kiện ở một vụ án khác do tại tòa nạn nhân chưa đưa ra các bằng chứng thiệt hại hợp pháp chứng minh.