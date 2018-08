Nữ bị cáo xin hoãn phiên xử vụ lừa đảo cách đây hơn 15 năm

Ngày 21-8, TAND tỉnh Nghệ An đã phải hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Dương Thị An (54 tuổi, ngụ phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có đơn xin hoãn phiên tòa. Hiện tòa chưa đưa ra thời gian mở lại phiên xử. Các bị cáo đang được tại ngoại.

Như vậy, cho đến nay, vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ hơn 15 năm trước đến nay vẫn chưa được xét xử xong.



Bị cáo Dương Thị An tại phiên tòa năm 2017.

Như đã đưa tin, theo hồ sơ, năm 1998, Phan Thị Khoa (trú TP Vinh) cùng Nguyễn Thị Hương góp vốn kinh doanh nhà hàng và thuê mặt bằng của Trung tâm Thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành (TP Vinh). Sau đó, Khoa, An bàn với Hương làm thêm dịch vụ xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng Hương không đồng ý và rút vốn.

Tháng 3-1999, Trần Thị Hồng Hoa (trú TP Vinh) góp vốn thế chỗ Hương. Mặc dù không có chức năng XKLĐ và giới thiệu việc làm, không liên doanh liên kết XKLĐ nhưng An, Hoa, Khoa đã mượn danh của trung tâm trên để quảng cáo tuyển người đi XKLĐ tại Nhật Bản, Hàn Quốc… Khoa đã trực tiếp đến Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An nộp tiền đăng quảng cáo tuyển người đi XKLĐ tại Đài Loan.

Từ năm 1999 đến 2000, tin vào quảng cáo trên tuyền hình và trực tiếp đến “văn phòng” nằm trong khuôn viên Công viên Nguyễn Tất Thành, nhiều người đến gặp Hoa, An, Khoa để tư vấn và nộp hồ sơ đi XKLĐ. Hoa không đưa được ai đi du học hay đi XKLĐ, không xin được việc làm cho ai mà còn chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền vay vốn, góp vốn của họ với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Hoa “mất tích”. Ngày 11-9-2001, cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoa về tội lừa đảo, đồng thời ra lệnh truy nã Hoa. Do chưa bắt được Hoa nên cơ quan công an chưa có căn cứ khởi tố điều tra đối với An và Khoa.



Sáng 21-8, bị cáo Trần Thị Hồng Hoa đến hội trường xét xử ngồi chờ sau đó nhận được thông báo hoãn phiên tòa.

Tháng 5-2013, Hoa đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, đồng thời tố cáo An và Khoa là người chỉ đạo Hoa thực hiện hành vi phạm tội. Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoa, An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm đối với An và Hoa. Tại phiên tòa, An không nhận tội, còn Hoa thì khai không bỏ trốn mà bị người khác đưa sang Trung Quốc và phải ở bên đó hơn 10 năm. Đồng thời, Hoa không chịu nhận tội một mình mà cho rằng còn có nhiều người khác liên quan. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng qua điều tra, xác minh từ các cửa khẩu… thì không có chứng cứ thể hiện Hoa bị kẻ xấu lừa đưa sang Trung Quốc.

Ngày 1-6, sau năm ngày nghị án, HĐXX đã phạt Hoa 7 năm tù, An 24 tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, các bị cáo kháng cáo lên cấp phúc thẩm kêu oan. TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An để xét xử lại.