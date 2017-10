Nữ bị cáo xinh đẹp quỳ lạy xin lỗi phía nạn nhân

Ngày 24- 10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xử vụ giết người đối với Hồ Thị Huệ (26 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).



Bị cáo Hồ Thị Huệ

Có rất đông người thân và người dân đến tham dự phiên tòa. Do tranh luận nhiều tình tiết "có bỏ lọt người, lọt tội hay không" nên phiên tòa diễn ra cả ngày.



Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 5-1-2016, một người con nuôi của bà Nguyễn Thị Hương (SN 1954, trú phường Quỳnh Thiện) gọi điện thoại cho bà nhưng không thấy ai nghe máy. Quá sốt ruột, người con nuôi của bà Hương chạy đến nhà bà thì phát hiện bà Hương nằm chết trên giường. Trên thi thể có phủ chiếc chăn ấm.

Người con nuôi và xóm giềng trình báo cơ quan công an. Bên thi thể bà Hương có một con dao và chiếc xà beng, cạnh chiếc két sắt đã bị phá gãy ấp nhựa. Đến ngày 11-1-2016, Huệ ra công an đầu thú khai nhận hành vi sát hại bà Hương.



Bị cáo Huệ quỳ chắp tay lạy gia đình bị hại.



Đại diện hợp pháp của người bị hại tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 5-1-2016, Huệ đứng trước cửa nhà bên quốc lộ 1A thì có một nam thanh niên lái xe ô tô con màu trắng đi tới hỏi "em có đi chơi với anh không". Huệ trả lời "không". Được một lúc, Huệ lại nói "anh ơi cho em ngồi vô đây tý". Nam thanh niên dừng xe lại và mở cửa để Huệ lên xe.

Người này đi ngược chiều khoảng 300m rồi sang đường một chiều theo hướng Hà Nội-TP Vinh. Khi đến trước nhà bà Hương, Huệ bảo nam thanh niên dừng xe lại rồi Huệ đi vào nhà bà Hương nhằm mục đích trả nợ 2 triệu đồng cho bà.

Huệ đi vào sân nhà gọi "chị già ơi" nhưng không thấy bà Hương trả lời. Huệ đẩy cửa nhà rồi đi vào phòng ngủ thấy không bật điện và bất ngờ bị bà Hương trùm chăn lên đầu rồi bà dùng tay đánh vào người, hỏi "Ông là ai. Ông là ai?". Đồng thời, bà Hương vật Huệ ngã xuống nền nhà, Huệ trả lời: "Cháu".

Nhưng bà Hương vẫn vật, đè lên người Huệ và hai người vật nhau qua lại nhiều lần. Huệ vật bà Hương nằm xuống nền nhà rồi ngồi lên người bà dùng chăn trùm lên đầu bà Hương. Đồng thời, Huệ dùng hay tay đè vào cổ bà Hương. Bà Hương cắn vào tay trỏ của Huệ. Huệ dùng tay và chăn gây án khiến bà Hương tử vong.

Đại diện hợp pháp của người bị hại tranh luận tại phiên tòa

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Huệ.

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần: "Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị can Huệ không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Huệ bị bệnh giai đoạn trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần. Theo phân loại bệnh quốc tết lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh có mã số F32.3. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của người bị hại cho rằng quá trình khám nghiệm, giám định vật chứng chưa thuyết phục, bị cáo khai có nhiều mâu thuẫn, đề nghị xem xét hành trộm cắp tài sản hoặc cướp tài sản của bị cáo Huệ.

Luật sư bảo vệ cho bị cáo Huệ cũng cho rằng, nếu chỉ kết tội theo lời khai của Huệ thì chưa thuyết phục, bởi còn có nhiều mâu thuẫn.



Khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Huệ ngồi cúi mặt trước vành móng ngựa không dám quay lại nhìn người thân và đại diện bị hại.

Cả đại diện người bị hại và luật sự bảo vệ cho bị cáo đều đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Khi nói lời nói sau cùng, bị cáo Huệ đứng trước vành móng ngựa quay người lại rồi cúi, chắp tay lạy nhiều lần, xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo Huệ cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng: "Khi thu thập vật chứng tại hiện trường có mẫu đầu lọc thuốc lá có bám dính tế bào người là tế bào nam giới. Nhưng tại phiên tòa, qua xem xét đánh giá chứng cứ, chưa làm rõ được tế bào nam giới là của ai.

Thứ hai trên cây xà beng bằng sắt giám định có dính tế bào nạn nhân Nguyễn Thị Hương nhưng chưa biện luận cơ chế hình thành, nạn nhân dập vỡ thận phải do vật tày tác động.

Đây là những chứng cứ rất quan trọng để xác định có đồng phạm hay không. Cái thứ hai là xác định động cơ, mục đích của bị cáo Huệ mà HĐXX không thể bổ sung tại phiên tòa. Do vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án giết người đối với bị cáo Huệ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung".