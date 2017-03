'Nữ quái' chuốc thuốc mê nhà sư cướp tài sản ra đầu thú

Băng cướp chuyên nhắmđàn ông "ham của lạ" Theothượng tá Nguyễn Phú Thương, vào năm 2008trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản tại khách sạn do bị gây mênên Công an Cần Thơ lập chuyên án đấu tranh, truy xét đối tượng. Qua nhận dạng, một khách sạn phát hiện Thảo Ly và Ngọc Hà đếnthuê phòng nên mật báo công an. Sau khi bị bắt, Thảo Ly khai mình cùng sáuđồng phạm khác thực hiện 52 vụ gây mê cướp tài sản các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long,TP.HCM, Vũng Tàu... Số tiền mà các bị can cướp được trên 1 tỉ đồng. Thủ đoạn thực hiện là thông qua người quen giới thiệu hoặc các nghi phạm tự tiếp cận đối tượng bị hại. Với vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt, Việt kiều về thăm quê hương, ăn mặc sang trọng, đeo nhiều nữ trang, tỏ ra thiếu thốn tình cảm... nên các nghi phạm rất dễ tiếp cận các nạn nhân "ham của lạ". Sau vài lần trò chuyện, ăn uống thân mật, các nghi phạm tìm cách hẹn nạn nhân đến khách sạn để quan hệ tình dục, sau đó điện thoại kêu đồng phạm bên ngoài giả nhân viên quán cà phê mang thức uống có bỏ thuốc mêvào phòng.