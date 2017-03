Nữ ‘trùm’ ma túy cười tươi khi bị tuyên án

Ngày 27-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Thị Duyên và La Thị Hồng mỗi bị cáo sáu năm sáu tháng tù, Lô Thị Thập bốn năm tù, Nguyễn Công Sỹ hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin (Nữ "trùm" trốn truy nã lên rừng buôn ma túy), dù tuổi còn trẻ nhưng Thập (27 tuổi, Tương Dương, Nghệ An) đã có lối sống hư hỏng sớm, thiết lập đường dây ma túy từ vùng biên Việt-Lào đưa đi tiêu thụ các tỉnh, thành.

Ngày 24-1, một người đàn ông tên Thuận gọi điện thoại cho Hồng đặt mua ba cây heroin với giá 28 triệu đồng/cây. Hồng nhận lời rồi gọi điện thoại cho Duyên để tìm nguồn hàng. Duyên biết Thập có đường dây mua bán ma túy từ Lào về nên liện hệ.



Bốn bị cáo đứng trước vành móng ngựa.



Theo thỏa thuận, Thập giao cho Sỹ, là "đệ tử" đi giao hàng. Khi Duyên mang ba cây heroin (trọng lượng 81 g) đến khách sạn ở thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) để bán thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án bắt giữ.

Từ lời khai của Duyên, công an tiếp tục bắt Hồng và Sỹ. Riêng "trùm" Thập chạy lên rừng khu vực biên giới Nghệ An - Lào để trốn và bị ra lệnh truy nã.

Trong thời gian trốn lên rừng ở khu vực Dốc Mới, Thập dựng lán ở rồi móc nối với một người đàn ông người Lào, tiếp tục buôn ma túy. Thập “cặp bồ” với một người đàn ông luôn mang theo súng, dao mẹo và có đàn em bảo vệ.

Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác lập chuyên án 315P để bắt bằng được Thập. Tháng 5-2015, công an đã mai phục, chờ thời cơ Thập rời khu lán về thăm nhà để bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm án để sớm trở về quê làm lại cuộc đời.

Bị cáo Lô Thị Thập (ngồi giữa) cười tươi sau khi bị tuyên phạt bốn năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, có bàn bạc, có tổ chức, gây mất an ninh trật tự, bị cáo Duyên và Hồng đã có tiền án, bị cáo Thập trốn lệnh truy nã, cần phải xử phạt nghiêm minh.

Sau khi tòa tuyên án, các bị cáo ngồi ở ghế chờ trò chuyện, Thập vẫn vui vẻ trò chuyện với các bị cáo khác và nở nụ cười tươi.