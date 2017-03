‘Nước cờ’ né bồi thường oan vụ án hiếp dâm

Mới đây, trong báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án anh Huỳnh Văn Sang bị xử phạt ba năm tù về tội hiếp dâm, VKSND tỉnh Bình Thuận khẳng định anh Sang không bị khởi tố, truy tố và xét xử oan. Do đó, anh Sang không được bồi thường oan. Theo VKS, anh Sang bị TAND thị xã La Gi xử phạt ba năm tù, TAND tỉnh Bình Thuận đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Trong quá trình điều tra, phía bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can theo khoản 2 Điều 105 BLTTHS.

Mâu thuẫn vẫn kết tội

Ông Huỳnh Văn Hiếu, cha ruột của anh Huỳnh Văn Sang (26 tuổi, ngụ Tân Thiện, thị xã La Gi, Bình Thuận), cho biết gia đình ông vẫn đang tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi các cấp có thẩm quyền để kêu oan cho Sang.

Theo ông Hiếu, năm 2007, khi Sang mới bước vào tuổi 18 đã bị bắt giam gần ba năm và bị quy kết về tội hiếp dâm một phụ nữ câm điếc bẩm sinh hơn Sang đến bảy tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 6-2007, Sang cùng ba người bạn đến chòi rẫy của ông Đặng Văn Hổ nhậu. Sau đó Sang đã dụ dỗ chị D. ra chỗ vắng hiếp dâm và bị ông Hổ bắt gặp, phải bỏ cả quần áo, dép trần truồng chạy. Tuy nhiên, theo lời khai của một nhân chứng thì thời điểm trên Sang đã say và tạm biệt mọi người ra về và mặc quần áo ngủ cạnh nhà mình. Chính nhân chứng này là người dìu Sang vào nhà. Cạnh đó, cả lời khai của cô D. và ông Hổ trước sau bất nhất, hết sức mâu thuẫn; xét nghiệm không thấy tinh trùng, màng trinh đã rách từ lâu.

Trong khi đó, Sang là thanh niên mới lớn và khẳng định chưa hề biết quan hệ tình dục lần nào. Cạnh đó, sáng hôm sau khi nghe tin cha cô D. vu cáo mình hiếp dâm, Sang cùng hai người bạn đến nhà và cha cô D. ra hiệu hỏi cô trong ba người ai là người hiếp dâm nhưng cô D. chỉ vẫy tay, lắc đầu rồi khóc. Thế nhưng tháng 11-2007, TAND thị xã La Gi vẫn kết án Sang 36 tháng tù giam, Sang kháng cáo kêu oan. Tháng 3-2008, TAND tỉnh Bình Thuận đã hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Mặc dù không tìm thêm được chứng cứ gì mới nhưng tháng 9-2008, TAND thị xã La Gi xét sử sơ thẩm lần hai vẫn tiếp tục kết án Sang 36 tháng tù giam. Một lần nữa Sang kháng cáo kêu oan.





Do không được minh oan nên anh Huỳnh Văn Sang luôn sống trong mặc cảm với hàng xóm, láng giềng. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự

Tháng 10-2009, TAND tỉnh Bình Thuận đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần hai. Theo bản án, đây là vụ án hình sự rất phức tạp, bị hại là người câm điếc bẩm sinh. Cạnh đó, quá trình điều tra và tại nhiều phiên tòa, bị cáo, bị hại, nhân chứng khai mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn ngay cả lời khai của bản thân người khai. Do đó, tòa đã tuyên hủy án sơ thẩm lần hai, kiến nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc trực tiếp thụ lý, điều tra lại.

Tháng 1-2010, sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận nhận xét do vụ án xảy ra quá lâu, quá trình điều tra của Công an thị xã La Gi thu thập tài liệu, nhân chứng không vững chắc; các nhân chứng đều khai báo mâu thuẫn; bị hại câm điếc mặc dù có mời người phiên dịch nhưng vẫn làm cho các cơ quan tố tụng hiểu không chính xác sự việc nên không đảm bảo cho quá trình truy tố, xét xử. Từ đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sang. Ngày 28-1-2010, VKSND thị xã La Gi ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can và miễn trách nhiệm hình sự cho Sang.

“Nước cờ quá cao tay ấn”

Anh Sang làm đơn khiếu nại các quyết định trên vì cho rằng mình vô tội, bị giam giữ oan sai gần ba năm và phải được xin lỗi công khai, bồi thường oan theo quy định.

Bất ngờ tháng 5-2010, VKSND tỉnh Bình Thuận ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại của anh Sang. Theo đó, VKSND tỉnh cho rằng các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can và miễn trách nhiệm hình sự cho anh Sang của VKSND thị xã La Gi là không đúng luật mà phải ra quyết định truy tố. Từ đó, viện ra quyết định hủy bỏ các quyết định của VKSND thị xã La Gi và một lần nữa trả hồ sơ để cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận điều tra bổ sung.

Ông Huỳnh Văn Hiếu cho biết khi nhận quyết định này của VKSND tỉnh, gia đình hết sức băn khoăn bởi vụ án đã được chuyển cho cơ quan điều tra cấp tỉnh và cơ quan điều tra này đã đề nghị đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự cho Sang rồi. Vậy thì chuyển hồ sơ để điều tra lại lần nữa để làm gì?

Cha Sang chưa hết thắc mắc thì sự kiện thuộc hàng kịch tính xảy ra: Không hiểu vì lý do gì mà sau hơn ba năm cha cô D. bỗng dưng có đơn xin rút yêu cầu xử lý hình sự anh Sang. Từ lý do “bỗng dưng” này, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Sang với lý do đại diện người bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố.

“Việc bỗng dưng phía bị hại xin rút đơn yêu cầu khởi tố phải chăng là một thủ thuật, một nước cờ cao tay ấn giúp các cơ quan tố tụng né xin lỗi và bồi thường oan?” - cha của Sang nói.