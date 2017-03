Nuôi heo bằng chất tạo nạc, phải xử nặng!

Quen mặt, muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu Sau khi Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai công bố danh tính và xử lý các trang trại sử dụng chất tạo nạc nuôi heo thì việc mua bán loại chất này diễn ra lén lút, tinh vi hơn. Trong vai người mới vào nghề nuôi heo, chúng tôi đã tiếp cận các trang trại nuôi heo và các điểm bán thuốc thú y ở TP Biên Hòa để hỏi về chất tạo nạc thì đều được trả lời là “không biết, không mua, không bán”. Thế nhưng sau khi đi cùng ông H. (một chủ trại heo), chúng tôi đã chứng kiến việc mua chất tạo nạc tại các điểm bán thuốc thú y rất dễ dàng. Tại điểm bán thuốc thú y PT ở khu phố 3 (phường Trảng Dài), khi ông H. hỏi mua chất tạo nạc loại sử dụng dài ngày thì chủ cửa hàng giới thiệu lấy loại 600.000 đồng/kg. Tại điểm bán thuốc thú y C. ở khu phố 1 (phường Trảng Dài), ông H. hỏi mua chất tạo nạc loại đậm đặc cho heo ăn trong khoảng chục ngày là xuất chuồng thì chủ cửa hàng giới thiệu loại có giá từ 1,8 triệu đồng đến 2 triệu đồng/100 g. Quan sát, chúng tôi thấy các loại chất tạo nạc này đều đựng trong những túi nylon màu trắng không nhãn mác. Ông H. kể hiện có rất nhiều điểm bán thuốc thú y ở Đồng Nai lén lút bán chất tạo nạc. Chủ các cửa hàng này chỉ bán cho người quen mặt, muốn mua bao nhiêu cũng có. “Một số người bạn thỉnh thoảng vẫn nhờ tôi mua giúp vì họ chưa mua lần nào nên chủ quán không bán” - ông H. nói. Ông H. cho biết thêm trên thị trường có hơn chục loại chất tạo nạc giá bán từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng/kg, các loại này pha nuôi được khoảng 50 con. Còn loại đậm đặc thì từ 1,8 triệu đồng đến 2 triệu đồng/100 g, pha nuôi được 100 con. Toàn bộ đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Khi được cho ăn chất tạo nạc, heo chỉ nằm và ngủ. Heo sử dụng chất tạo nạc nhìn đẹp hơn so với heo thường, thương lái thích mua hơn nên bán được giá cao hơn 2% so với heo thường. Tùy vào đàn heo, tùy theo nhu cầu mà người mua thuốc cho ăn loại chất tạo nạc nào, cho ăn dài ngày hoặc ngắn ngày. Thường thì trước khi bán một tháng, người chăn nuôi mới bắt đầu cho ăn chất tạo nạc. Đối với loại đậm đặc thì cho ăn hơn chục ngày là bán được. Tăng mức phạt gấp nhiều lần Hiện quy định về xử phạt hành chính với hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu sửa quy định để tăng mức phạt lên gấp nhiều lần. Hoặc cũng có thể dùng chính số tiền người chăn nuôi đã trục lợi được để làm căn cứ xử phạt theo hướng hưởng bao nhiêu thì xử phạt bằng số tiền tương ứng. Luật sư PHAN NGỌC NHÀN, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk