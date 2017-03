Nuôi heo bằng chất tạo nạc: Phạt tiền thật nặng

Tăng cường kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm chất cấm “Tại những cơ sở giết mổ ở TP.HCM đã từng phát hiện heo dương tính với chất cấm thuộc nhóm beta-agonist (salbutamol, clenbuterol, ractopamine), cơ quan thú y sẽ tăng tần suất lấy mẫu nước tiểu heo để xét nghiệm. Nếu thực trạng heo chứa chất cấm không giảm, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ kiến nghị yêu cầu cơ sở giết mổ tạm ngưng nhập heo từ các địa phương có heo dương tính với chất cấm” - ông Phan Xuân Thảo (Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM) cho biết như trên vào sáng 13-8. Theo ông Thảo, trong tháng 6-2015, Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện heo chứa chất cấm có nguồn gốc từ ba tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang được đưa vào 5/8 cơ sở ở quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi để giết mổ. Trong khi đó, cả năm 2014 chỉ phát hiện heo chứa chất cấm có nguồn gốc từ hai tỉnh Đồng Nai và Tiền Giang được đưa vào 3/8 cơ sở giết mổ. “Điều này cho thấy việc sử dụng chất cấm tại các hộ, trại chăn nuôi heo ở các tỉnh chưa được kiểm soát chặt chẽ” - ông Thảo nói. Trong khi đó tại Đồng Nai, ông Nguyễn Minh Đạo (Giám đốc Sở NN&PTNT) cho biết: Sáu tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng tỉnh này đã tiến hành được hai đợt kiểm tra các hộ, các trang trại chăn nuôi heo. Đợt đầu kiểm tra 40 mẫu, phát hiện ba mẫu dương tính với chất cấm (chiếm tỉ lệ 7,5%). Đợt thứ hai kiểm tra 44 mẫu, phát hiện 14 mẫu dương tính với chất cấm (chiếm tỉ lệ 32%). Sau đợt kiểm tra thứ hai, các cơ quan chức năng đã chủ động cung cấp danh sách người vi phạm có địa chỉ để báo chí thông tin, mặt khác giám sát chặt không cho họ đưa heo ra thị trường tiêu thụ mà buộc giam lại để heo thải loại hết chất cấm mới cho bán. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ 14 trường hợp sang cho cơ quan công an để truy nguồn gốc của chất cấm ở đâu ra. “Từ nay tới cuối năm Đồng Nai sẽ còn hai đợt kiểm tra nữa và chúng tôi sẽ tăng cường nhân sự để tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về kiểm tra chất cấm trong thời gian tới” - ông Đạo nói. TRẦN NGỌC - TIẾN DŨNG Các chất tạo nạc thuộc nhóm beta-agonist (salbutamol, clenbuterol, ractopamine) đã bị cấm không được dùng để chăn nuôi theo quyết định của hai tổ chức WHO (Y tế Thế giới) và FAO (Nông lương Thế giới). Các chất này bị cấm vì gây ra độc hại cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm thịt còn tồn dư lượng. Theo giới y khoa, chúng gây ảnh hưởng lên hệ thần kinh, hệ cơ, hệ tim mạch, gây biến chứng ung thư… cho người tiêu dùng. Tại Việt Nam, các chất này đã bị cấm sử dụng từ năm 2002. ThS Nguyễn Đình Thắm nhận xét không chỉ gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi còn gây tác hại tới nền kinh tế: “Chúng ta đã hội nhập sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp. Chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc trong sản xuất loại hàng hóa này mà các nước nhập hàng của chúng ta đưa ra. Nếu không nhanh chóng loại bỏ việc sản xuất, kinh doanh nông nghiệp kém chất lượng thì ảnh hưởng tới xuất khẩu”.