Ông trùm đường dây mua bán 100 kg ma túy thoát án tử

Chiều 23-8, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Tuấn An (29 tuổi, ngụ Cà Mau) tử hình, Lê Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ TP.HCM) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Cùng tội, Cao Trí Trung (49 tuổi), Trương Thị Ngọc Ánh (50 tuổi), Nguyễn Thanh Thúy (22 tuổi), Trần Thị Thùy Linh (34 tuổi), Tăng Thành Linh (40 tuổi) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (43 tuổi) đều bị tuyên án chung thân. Sáu bị cáo còn lại lãnh án từ ba năm tù đến 20 năm tù.



Trong vụ án này bị cáo Trung được coi là ông trùm của đường dây nhưng không bị tuyên án tử.

Lý do, HĐXX lượng hình dựa trên khối lượng ma túy khi bắt quả tang. Lượng ma túy không thể chỉ kết luận qua lời khai. Hai bị cáo An và Anh là hai người bị bắt quả tang với lượng ma túy hơn 5 kg nên bị tuyên mức án cao nhất theo lượng định.



Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ, tối 14-6-2013, công an bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang mua bán ma túy, thu giữ 15 bánh heroin (gần 6 kg). Bốn ngày sau, công an bắt Trung, thu giữ nhiều viên thuốc lắc và nhiều mẫu ma túy trong nhà và xe hơi. Mở rộng điều tra, công an bắt tiếp các đồng phạm.



Bị bắt, Trung khai nhận đầu tháng 3-2013 gặp bạn là Kiều, biết có nhiều nguồn cung cấp heroin từ các tỉnh miền Bắc và đề nghị kiếm đầu tiêu thụ. Sau đó Trung bàn với Kiều góp vốn mua heroin từ Bắc vào và giao cho đàn em làm nhiệm vụ trực tiếp đứng ra giao dịch gom “hàng” về đưa cho Kiều cất giữ.

Chỉ sau ba tháng lập đường dây xuyên Việt này, Trung mua của Hoàng Văn Phơn (đang bị bắt trong vụ án khác), Nguyễn Thế Thanh (cùng quê Nghệ An) năm lần, tổng cộng 117 bánh heroin với giá 183 triệu đồng/bánh và mua của Nguyễn Thị Lan một lần 50 bánh với giá 9.000 USD mỗi bánh. Đến ngày xảy ra vụ án, Trung giao lại số ma túy này cho Kiều chế biến thành 213 bánh.

Sau đó, "hàng" đưa cho đàn em bán được 81 bánh với giá 185 triệu đồng mỗi bánh. Còn lại Trung và đàn em bán tiếp 62 bánh, giao 55 bánh cho Kiều cất giữ.



Khi đường dây bị triệt phá, đường dây này đã mua bán hơn 100 kg heroin nguyên chất và chế phẩm.