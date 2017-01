Phá án, lộ 360 người xài chứng chỉ giả

Cụ thể, bị cáo cầm đầu Hoàng Đức Huấn bị 30 tháng tù, Lê Quang Phát 24 tháng tù, Bùi Thị Mỹ Phương cùng nhiều bị cáo khác cùng nhận 18 tháng tù đến 18 tháng tù treo.

Từ lời quảng cáo công khai trên Facebook của một người nói có thể làm được các loại chứng chỉ, ngày 23-2-2016, công an đã bắt quả tang vợ chồng Phương đang bán chứng chỉ Anh văn giả. Phương bán các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và Anh văn với giá 800.000 đồng/cái (hưởng lợi 300.000 đồng). Phương nhận tiền, ảnh và thông tin rồi chuyển cho Phát, 10 ngày sau nhận lại “hàng” qua bưu điện. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt được Lâm. Lâm khai từ việc thiếu chứng chỉ Anh văn và đi mua sau đó chuyển sang tham gia đường dây mua bán giao dịch trên mạng Facebook. Sau đó lần lượt các bị cáo kể trên đã bị bắt. Trong đó Huấn nguyên là cán bộ Phòng Nội vụ UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội… Từ vụ án này, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện 360 người mua và sử dụng các chứng chỉ giả, hiện đã thu giữ 273 chứng chỉ (riêng tỉnh Gia Lai có 25 người). Công an cũng đã có văn bản gửi kèm danh sách đề nghị cơ quan chức năng các địa phương xử lý những người sử dụng chứng chỉ giả.