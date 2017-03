Phá dỡ gác nhà đã bán, có tội?

Công an quận 2, TP.HCM cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Phan về quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an quận này. Hiện công an đang xem xét để trả lời. Nguồn cơn sự việc xuất phát từ việc người bán nhà cho ông Phan sau khi ở nhờ một năm đã tháo dỡ đồ đạc mang đi, để lại căn nhà không có mái trống huơ trống hoác…

Phá dỡ phần gác rồi mới trả nhà

Ông Phan trình bày: Năm 2013, ông mua nhà của ông Kiều Quốc Phương tại địa chỉ 869 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM với giá 700 triệu đồng.

Do chưa có nhu cầu sử dụng, lại là chỗ quen biết từ trước nên ông Phan cho ông Phương ở nhờ trong căn nhà này một năm, từ tháng 8-2014 đến tháng 8-2015. Hai bên có lập biên bản và cam kết hẹn trả nhà. Đến tháng 11-2014, ông Phan được cấp giấy hồng. Theo lời ông Phan, hết thời hạn, ông Phương xin ở lại thêm một tháng, ông Phan đồng ý. Một tuần sau, ông Phan ghé nhà thì phát hiện ông Phương không còn ở đó. Căn nhà thì tan hoang, chỉ còn bốn bức tường, mái nhà biến mất, toàn bộ hệ thống điện, nước cũng bị phá hỏng.

Cho rằng hành vi của ông Phương xâm hại đến tài sản của mình, ông Phan làm đơn tố cáo đến Công an quận 2.

Ngược lại, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Phương cho biết bản chất việc mua nhà là xiết nợ chứ không phải mua bán. Trước đó, ông có vay của ông Phan 13,5 tỉ đồng. Do không có tiền trả nên ông đã ký giấy bán cho ông Phan rất nhiều tài sản, trong đó có căn nhà này.





Sau khi người bán dọn đi, căn nhà của ông Nguyễn Đình Phan chỉ còn trơ khung thế này. Ảnh: LỆ TRINH

Ông Phương giải thích: “Trước khi bán nhà cho ông Phan, tôi có xây thêm phần gác, xây không phép. Sau khi ký bán, tôi có thương lượng xin thêm 500 triệu đồng thì tôi sẽ giao toàn bộ căn nhà gồm cả cái gác. Ông Phan không chịu, tôi xin 300 triệu đồng ông cũng không chịu. Tôi bán nhà là bán theo giấy tờ, trên giấy tờ thì căn nhà ông Phan mua không có gác. Phần xây dựng trái phép là của tôi, tôi có quyền quyết định để hay dỡ”. Theo ông Phương, trong quá trình tháo dỡ gác nhà, nếu có gì hư hao hoặc đụng chạm đến nhà của ông Phan thì ông sẽ sửa chữa. “Tôi bán nhà chứ không bán hệ thống điện nước, đương nhiên tôi được quyền mang hệ thống ấy đi” - ông Phương trình bày.

Không đủ cơ sở xử hình sự

Ngày 20-5-2016, Công an quận 2 có văn bản trả lời về việc xử lý đơn tố giác của ông Phan. Theo đó, cơ quan này cho biết đã tiến hành xác minh, thu thập hồ sơ tài liệu liên quan, làm rõ nguồn gốc, hiện trạng ban đầu của căn nhà và các tài sản có liên quan khác.

“CQĐT xác định ông Phương có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác đối với căn nhà nói trên. Công an đã có công văn trao đổi với VKSND quận 2 thống nhất hướng xử lý hình sự đối với ông Phương về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 BLHS. Tuy nhiên, VKS đã có công văn phúc đáp yêu cầu cần làm rõ tài sản của ông Phan bị thiệt hại gồm những gì, có hay không việc ông Phương cố ý làm hư hỏng tài sản để đảm bảo cho việc xử lý đúng quy định pháp luật” - công văn thể hiện.

Ngày 10-6-2016, Công an quận 2 có thông báo chính thức kết quả giải quyết tố cáo. Thông báo nói rõ: Nhận thấy việc thỏa thuận giữa ông Phan khi giao nhà cho ông Phương vào sống thì không có làm biên bản giao nhận tài sản cụ thể bên trong căn nhà, chỉ làm giấy cam kết, thỏa thuận ở lại bên trong căn nhà một năm, hết hạn sẽ giao nhà lại.

Cạnh đó, trước khi làm hợp đồng chuyển nhượng, mua bán căn nhà này, ông Phương đã bỏ tiền ra để cải tạo sửa chữa, xây dựng thêm trên diện tích căn nhà cũ. Khi ông Phương thỏa thuận bán thêm phần xây dựng không phép này thì ông Phan không đồng ý. Do đó, ông Phương đã thuê người đến tháo dỡ, đập các phần xây dựng không phép và mang ra ngoài cất giữ.

Ông Phương không có ý thức chiếm đoạt, nếu có là ngoài hợp đồng dân sự. Theo ông Phan cung cấp, tài sản thiệt hại không có cơ sở xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Nhận thấy không có sự việc phạm tội xảy ra và không đủ cơ sở để xử lý đối với ông Phương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ những lập luận trên, CQĐT Công an quận 2 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.