Phải khởi tố vụ lọt hố ga chết người

Một số vụ bị khởi tố Tháng 8-2011, anh Phạm Văn Chiêu chạy xe máy đến Km 25+300 quốc lộ 51 đoạn qua xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Do đoạn đường này đang thi công nên mặt bằng hiện hữu chênh cao hơn mặt đường đang làm 10-20 cm kéo dài dài 38 m. Nhưng đơn vị thi công có biển cảnh báo và hàng rào chắn nên anh Chiêu chạy xe vào phần đường đang thi công. Gầm máy xe của anh máng vào gờ đường có độ chênh 13 cm làm anh ngã ra phần đường hiện hữu bên trái rồi bị một ô tô cán trúng khiến anh tử vong. Công an huyện Long Thành xác định trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công thuộc về Công ty TNHH MTV Thái Huy Hoàng do Huỳnh Thái Phong là đội trưởng phụ trách thi công. Phong đã không thực hiện việc lắp đặt biển báo hiệu, rào chắn để đảm bảo an toàn theo quy định, dẫn đến hậu quả chết người. Tháng 7-2013, VKSND huyện này truy tố Phong về tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 203 BLHS. Hai tháng sau, TAND huyện đã phạt Phong một năm cải tạo không giam giữ về tội này. Cũng trong năm 2011, tại xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai xảy ra một vụ tai nạn giao thông do tông vào rào chắn đường đang thi công làm chết một người. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do rào chắn của đơn vị thi công đặt không đúng quy định. Sau đó, Công an huyện Long Thành đã khởi tố Vũ Văn Trường (đội trưởng đội thi công thảm nhựa và làm đường) cùng Thái Đình Vũ (cán bộ phụ trách an toàn trên toàn tuyến của ban điều hành quản lý dự án) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…(T.TÙNG tổng hợp)