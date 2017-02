Phải khởi tố vụ lọt hố ga chết người

“Gia đình rất đau buồn!” Chiều qua, bà Nguyễn Thị Bé Năm (chị nuôi ông Ngộ) cho biết gia đình vẫn chưa nhận được thông báo gì của công an. Theo bà, ông Ngộ chết gia đình rất đau buồn và cũng cho rằng đơn vị thi công có phần trách nhiệm. Nhưng mọi chuyện đã qua nên gia đình cho đó là điều xui rủi và không có đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm ai. Bà nói: “Tôi chỉ mong họ rút được bài học kinh nghiệm có ý thức, trách nhiệm bằng cách rào chắn, cảnh báo khi thi công, đảm bảo an toàn cho người dân”. Ông Ngộ được gia đình bà Năm nhận nuôi từ lúc một tháng tuổi và được anh chị em yêu quý như ruột thịt. Ông là người vui vẻ, hòa đồng nên được nhiều bà con lối xóm yêu mến. Đến khi bị tai nạn ông Ngộ vẫn chưa lập gia đình mà đi khắp nơi làm thuê để tự kiếm sống. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc ông đang làm thuê cho một cơ sở giết mổ vịt tại TP.HCM. Hôm đó ông ra đường Kinh Dương Vương đón xe về quê để dọn đất giúp người em sạ lúa… HẢI DƯƠNG ______________________________ Một số vụ từng khởi tố Tháng 8-2011, anh C. chạy xe máy trên quốc lộ 51 đoạn đang thi công thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai. Mặt bằng hiện hữu chênh cao hơn mặt đường đang làm 10-20 cm, kéo dài 38 m nhưng không có biển cảnh báo và hàng rào chắn. Gầm máy xe của anh C. máng vào gờ đường tiếp nối đó nên anh bị ngã khiến ô tô cán chết. Công an huyện Long Thành xác định việc không lắp đặt biển báo, rào chắn dẫn đến chết người là lỗi của Công ty TNHH MTV Thái Huy Hoàng do Huỳnh Thái Phong phụ trách thi công. Tháng 7-2013, Phong bị truy tố về tội cản trở giao thông đường bộ, hai tháng sau TAND huyện đã phạt Phong một năm cải tạo không giam giữ. Cũng năm 2011, tại xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai xảy ra một vụ tai nạn giao thông do tông vào rào chắn đường đang thi công làm chết một người. Nguyên nhân là do rào chắn của đơn vị thi công đặt không đúng quy định. Sau đó, công an huyện đã khởi tố Vũ Văn Trường (đội trưởng đội thi công) cùng Thái Đình Vũ (cán bộ phụ trách an toàn trên toàn tuyến của ban điều hành quản lý dự án) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.