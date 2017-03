Phạm nhân giết người bị bắt sau 23 năm bỏ trốn

Một ngày tháng 7/1991, Bùi Văn Chính (trú xã Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) hay tin bố bị cậu ruột đánh do tranh chấp đất đai nên vội về nhà cầm khẩu súng CKC đến giải cứu. Chính sau đó bắn chết cậu và làm bị thương một người khác.

Chính bị TAND tỉnh Lạng Sơn kết án 9 năm tù. Ngày 25/3/1992, lợi dụng được người thân bảo lãnh về chịu tang bố, Chính bỏ trốn.

Bùi Văn Chính bị bắt sau 23 năm trốn truy nã. Ảnh.Hồng Vân

Để che giấu thân phận, Chính trốn đến Đồng Nai làm thuê, ăn ở như vợ chồng với một phụ nữ cùng quê và có một con trai. Lo sợ công an lần ra chỗ ở của mình Chính đưa vợ con chạy lên thôn 4, xã Lộc Thành (Bảo Lâm, Lâm Đồng). Lần này, người đàn ông trốn truy nã đổi họ tên thành Chu Văn Khang, suốt ngày trong vườn cà phê, điều, hồ tiêu... làm thuê, hạn chế tối đa giao tiếp với người xung quanh.

Đại tá Triệu Văn Điện, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay tập hồ sơ về Chính sau 23 năm dày cả gang tay. Mọi manh mối về kẻ trốn truy nã này tưởng chừng bế tắc thì sự cố tranh chấp đất đai xảy đến khiến ông ta phải ra làm việc với công an.

Nhận tin báo, tổ công tác gồm 3 người do thượng tá Nguyễn Bá Thanh (Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Lạng Sơn) chỉ huy nhanh chóng lên đường. Với quyết tâm bắt nghi can giết người này, tổ công tác lên phương án tiếp cận an toàn nhất với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lâm Đồng.

“Từ trung tâm xã Lộc Thành đến thôn 4 gần 20 km đi lại rất khó khăn, cư dân thưa thớt. Từ huyện xuống xã chúng tôi phải tháo hết biển xe ôtô để tránh bị nghi ngờ”, thượng sĩ Hoàng Trung Tiến, cán bộ truy nã nhớ lại lần vây bắt Chính.

Khi tổ công tác đến nơi, Chính không có nhà nên tổ công tác phục suốt buổi chiều. Đến xẩm tối, thấy nghi can quay về, hai công an trong vai cán bộ địa chính tới gõ cửa, ngồi uống nước nói chuyện với gia đình ông ta về tranh chấp đất. Trong lúc này, những cảnh sát khác ập vào khống chế kẻ trốn truy nã suốt 23 năm.

Theo Hồng Vân (VNE)