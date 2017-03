Phạm tội vì bán thẻ ATM cho người khác để họ lừa đảo

Cùng tội danh này, sáu bị cáo khác bị phạt từ 11 tháng 13 ngày đến bảy năm tù. Một bị cáo khác bị phạt một năm tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Đây là vụ án đầu trong ba vụ án về các đường dây giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại trong cả nước được đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ, chiều 10-3-2014, bà Nguyễn Thị C. nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là nhân viên tổng đài điện thoại VNPT thông báo còn nợ số tiền cước gần 9 triệu đồng. Sau đó, người này nối máy cho bà C. gặp một người đàn ông tự xưng là “trung úy Nguyễn Trung Hiếu”, cán bộ Công an TP Hà Nội. Qua điện thoại, “trung úy Hiếu” thông báo cho bà C. là ngoài việc nợ cước, bà còn liên quan đến đường dây rửa tiền do Công an TP Hà Nội đang điều tra.

Qua khai thác thông tin, biết bà C. đang có 569 triệu đồng gửi tại Ngân hàng Phương Nam, người này nói nếu muốn chứng minh số tiền trên không phải là tiền liên quan đến tội phạm rửa tiền thì phải rút và gửi hết vào tài khoản của Công an TP Hà Nội để kiểm tra. Trong vòng 24 giờ, nếu là “tiền sạch” thì công an sẽ trả lại cho bà C. Tưởng thật, bà C. đã chuyển tổng cộng 550 triệu đồng vào bốn tài khoản Ngân hàng Sacombank theo yêu cầu. Khi tiền vào, nhóm này đã sử dụng thẻ ATM có số tài khoản mà bà C. đã chuyển để rút hết tiền. Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định các số tài khoản (thẻ ATM) nêu trên đều do Khánh ở Vĩnh Long cung cấp cho vợ chồng Wu Tung I và Hiền. (Những người bán thẻ ATM này cũng bị xử tội lừa đảo với vai trò đồng phạm.) Để có số lượng lớn thẻ, Khánh đã liên hệ với các bị cáo khác làm thẻ để bán. Tổng cộng, Wu Tung I và đồng bọn đã sử dụng thẻ ATM nêu trên làm phương tiện chuyển hơn 6,4 tỉ đồng lừa đảo của 33 người bị hại trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Quá trình điều tra, Wu Tung I khai có tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy..., là đối tượng đang bị cảnh sát Đài Loan truy nã nên trốn sang Việt Nam.

HOÀNG YẾN