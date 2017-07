Để việc đấu giá biển số xe đẹp khả thi

Từng làm nhưng thất bại Năm 1993, trước nhu cầu của người dân muốn có biển số theo ý muốn, Công an TP Hải Phòng đã thí điểm việc đăng ký, cấp biển số xe tự chọn có thu lệ phí. Sau hai tháng thực hiện đã có gần 200 xe đăng ký và 94 trường hợp mua được biển số tự chọn. Nhưng việc thí điểm vấp phải dư luận không đồng tình nên phải ngừng. Năm 2008, Công an tỉnh Bình Thuận, Nghệ An đã tổ chức bán đấu giá biển số xe đẹp theo nguyện vọng của người dân với mục đích thu tiền để ủng hộ người nghèo. Lúc này Bộ Công an có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bán đấu giá biển số xe và đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị định liên quan. Nhưng năm 2011, khi thay biển bốn số thành năm số thì nhu cầu về biển số đẹp cũng thay đổi nên Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ đề nghị tạm dừng hướng dẫn bán đấu giá biển số.