Phạt đối tượng nửa đêm quấy rối 115 trên 100 cuộc

Vừa qua Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Hoàng Sơn (sinh năm 1987), ngụ ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò với mức phạt 2 triệu đồng về hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức được quy định tại điểm h khoản 3 Điều 5 của Nghị định 167 quy định về lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Lấp Vò, tháng 8-2016, đối tượng Lê Hoàng Sơn đã dùng các điện thoại di động số 01229.874.422 và số 01635.841.252 gọi điện thoại trên 200 cuộc đến số điện thoại 115 của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc BV Đa khoa huyện Lấp Vò để quấy rối bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa.

Chỉ riêng trong đêm 12 rạng sáng 13-8, Sơn đã liên tục gọi điện thoại trên 100 cuộc gọi vào số 115 của bệnh viện, các cuộc gọi của Sơn đã làm lỗi kết nối của các cuộc gọi từ khoa Sản và khoa Nội của BV Đa khoa Lấp Vò gọi đến khoa Cấp cứu để báo cáo tình hình khẩn cấp hai ca bệnh nặng cần bác sĩ đến khám và xử trí do máy bận.

BS CKII Nguyễn Văn Hai, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Lấp Vò, cho biết: “Số điện thoại cấp cứu 115 gọi khi có trường hợp cấp cứu bệnh nhân cả trong và ngoài bệnh viện. Khi có điện thoại quấy rối làm ngắt khoảng thời gian, các khoa không liên lạc được với khoa Cấp cứu, gây chậm trễ trong việc cấp cứu bệnh nhân. Số 115 cũng là số điện cấp cứu ngoại viện, tức là từ các trạm y tế hay người dân trên địa bàn huyện có thể gọi trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân”.

Trước vụ việc xảy ra, BV Đa khoa huyện Lấp Vò đã nhờ đến sự hỗ trợ từ công an huyện. Đến ngày 31-8, Đội an ninh Công an huyện Lấp Vò đã tìm ra chủ nhân các số điện thoại quấy rối trên là của Lê Hoàng Sơn và tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật của đối tượng gồm một điện thoại di động hiệu Nokia, hai SIM điện thoại số 01229.874.422 và số 01635.841.252. Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Sơn thừa nhận do nhậu say nên đã có hành vi trên.

BS CKII Nguyễn Văn Hai khuyến cáo chỉ nên gọi số cấp cứu 115 khi thực sự có tình huống cấp cứu, không nên gọi với mục đích đùa giỡn, giễu cợt, quấy rối, gây cản trở hoạt động chuyên môn của bệnh viện, nhất là trong những trường hợp bệnh nhân cần cấp cứu thật sự mà không gọi được thì rất nguy hiểm đến tình trạng bệnh và tính mạng của bệnh nhân.

(Theo MINH THƯ/Báo Đồng Tháp)