Phạt hành chính nhóm thanh niên nhảy múa trên quốc lộ

Ngày 7-2, Công an xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã gọi hỏi 7 thanh niên (SN 1997 đến 1993) ở xã Cẩm Trung lên để yêu cầu viết tường trình, làm rõ sự việc ra nhảy, múa trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên).

Nhóm thanh niên trên tường trình, cho rằng đều không sử dụng ma túy, nhưng có uống rượu tại đám cưới dẫn đến không làm chủ được bản thân.

Tất cả đều đã viết bản kiểm điểm, nhận thức được hành vi sai trái khi ra nhảy, múa trên đường và hứa không tái phạm.

Công an xã Cẩm Trung xác định các thanh niên trên chưa đủ cấu thành tội phạm, nên sẽ phạt hành chính 7 thanh niên vi phạm quy định về trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Như đã đưa tin, ngày 5-2, cộng đồng mạng xôn xao clip dài hơn 2 phút quay cảnh một nhóm nam thanh niên "phê" rượu ra quốc lộ 1A nhảy, múa trước xe ô tô với tiếng nhạc lớn. Nhóm này nhảy múa, gây cản trở giao thông, khiến nhiều xe ô tô phải chạy chậm, dừng lại trên quốc lộ 1A. Nhiều người bất bình với hành vi quá khích trên của nhóm thanh niên. Video cũng quay cảnh thanh niên nhảy tưng bừng trong một đám cưới bên quốc lộ 1A.

Sau đó, Công an huyện Cẩm Xuyên giao Công an xã Cẩm Trung làm rõ sự việc trên cho thấy, quá trình ăn cưới, nhóm thanh niên chúc nhau nhiều rượu. Khi tiệc cưới kết thúc, nhóm thanh niên này có biểu hiện say xỉn và kéo nhau ra lòng quốc lộ 1A nhảy, múa. Khi công an viên có mặt tại hiện trường thì nhóm thanh niên mới giải tán.