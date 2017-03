Phát hiện 5 con hổ vằn Đông Dương trong... tủ lạnh

Trưa 30-3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phá thành công chuyên án mua bán, sát hại động vật hoang dã tại xóm Nam Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu).



Tang vật hổ đã bị giết chết.

Vào thời điểm nêu trên, lực lượng cảnh sát ập vào nhà ông Cao Xuân Toàn (ở xóm Nam Lâm, xã Diễn Lâm) bắt quả tang có năm cá thể hổ vằn Đông Dương đang được ướp lạnh. Con hổ trên đã bị giết chết, lấy hết nội tạng và bỏ trong tủ đông lạnh. Tổng trọng lượng tang vật năm cá thể hổ thu giữ là hơn 500 kg.



Hiện lực lượng Cục C74 và Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.