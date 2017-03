Phạt tù 3 kẻ 'chém nhà báo cho bõ tức'

Ngày 30-6, TAND TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Anh Huy (24 tuổi) 12 tháng tù, Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, cùng trú tại Thái Nguyên) chín tháng 15 ngày tù, Chu Văn Thế (24 tuổi, quê Tuyên Quang) chín tháng 16 ngày tù về tội cố ý gây thương tích.

Ba bị cáo trên là thủ phạm truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (Phó Trưởng ban Thời sự Đài PT-TH Thái Nguyên) gây chấn động dư luận hồi tháng 9-2015 vừa qua.

Chặn xe, chém nhà báo

Trước tòa, trả lời HĐXX về động cơ gây án, Huy khai nhà báo Ngọc Quang có thực hiện và phát một phóng sự về khai thác vàng trái phép tại xã Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên), trong đó có phỏng vấn cha của bị cáo. Dù chưa xem phóng sự này nhưng vì nghe hàng xóm, họ hàng dị nghị nên Huy bức xúc, liền rủ Hậu và Thế đi nói chuyện và đe dọa anh Quang cho bõ tức.

Trước khi gây án, Huy chuẩn bị sẵn một bao vợt chứa 3-4 con dao cùng một chiếc búa đinh. Khoảng 6 giờ 30 ngày 6-9-2015, sau khi phục sẵn ngoài đầu ngõ và thấy nhà báo Ngọc Quang đi ô tô qua, cả ba đuổi theo. Đến khu vực cầu Gia Bẩy (xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên), ba bị cáo đuổi kịp xe của anh Quang.

Lúc này Huy tiến tới, dùng búa đinh đập vỡ cửa kính bên lái xe ô tô, sau đó dùng một con dao phay khua chém nhiều nhát vào người anh Quang. Hậu và Thế cũng chạy đến hỗ trợ cho Huy. Hậu dùng một con dao quắm móc phần mũi dao vào phần thắt lưng anh Quang khi nạn nhân cố mở cửa xe để bỏ chạy. Còn Thế chuẩn bị sẵn xe để chở Huy bỏ chạy sau khi gây án.

Thấy anh Quang bỏ chạy, Huy và Hậu tiếp tục cầm dao đuổi theo nhưng không kịp. Hậu quả là anh Quang bị tổn hại 9% sức khỏe.



Bị cáo chủ mưu Phạm Anh Huy (giữa) cùng hai đồng phạm tại tòa. Ảnh: T.PHAN

Gây án xong đi điều trị tâm thần

Vào cuộc, Công an TP Thái Nguyên đã nhanh chóng bắt được Hậu và Thế. Riêng Huy, bốn tháng sau cũng bị công an bắt khi đang ở tại một bệnh viện tâm thần.

Huy khai trước tòa là sau khi gây án, do “không biết” CQĐT khởi tố, phát lệnh truy nã nên Huy vào Nghệ An xin việc. Thời gian này, Huy thường “mất ngủ, nghe có tiếng nói ở trong đầu” nên đã vào trại tâm thần ở Nghệ An điều trị. Tuy nhiên, khi chủ tọa công bố kết luận giám định cho thấy trước và trong thời điểm gây án, Huy không có triệu chứng tâm thần thì Huy thừa nhận kết quả giám định, khai mình chưa có bệnh án nào về tâm thần.

Hai bị cáo Hậu và Thế thì khá quanh co khi trả lời câu hỏi của HĐXX. Ban đầu, Thế khai chỉ đi theo chứ không biết việc đi truy sát anh Quang. Nhưng khi chủ tọa vặn hỏi, Thế thay đổi lời khai rằng có nghe Huy nói đi đe dọa anh Quang nhưng không nghĩ sẽ cầm dao chém. Còn Hậu biện bạch khi Huy dùng búa đập vào cửa kính ô tô và bị chảy máu, Hậu cứ tưởng Huy bị đánh nên cầm dao chạy đến tấn công anh Quang.

Nhà báo Ngọc Quang cho biết giữa anh và ba bị cáo không hề có mâu thuẫn gì. Phóng sự về khai thác khoáng sản trái phép là do anh được cơ quan phân công đi cùng đoàn kiểm tra, trong đó có một đoạn phỏng vấn ngắn cha của Huy. Sau bài phóng sự, không có ai liên hệ với anh phản ánh gì nhưng một tuần trước khi bị chém, cổng nhà anh bất ngờ bị đốt cháy.

Kết thúc phần tranh luận, anh Quang đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng đối với các bị cáo vì họ còn rất trẻ... Về dân sự, sau khi anh yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng, gia đình hai bị cáo đã đồng ý bồi thường ngay tại tòa.

HĐXX nhận định dù tính chất vụ án ít nghiêm trọng nhưng hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Huy đóng vai trò chủ mưu, hai bị cáo còn lại giúp sức tích cực cho Huy nên HĐXX phạt như trên.