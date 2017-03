Phạt tù băng trộm chuyên đột nhập 'cuỗm' két sắt

Theo hồ sơ, Lê Văn Hoàn, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Bá Thái đã rủ nhau lên Hà Nội thuê nhà trọ. Tại đây, ba đối tượng lên kế hoạch bổ túc cho nhau kỹ năng về phá khóa để chuẩn bị đi trộm cắp, ngoài ra còn “sắm” nhiều dụng cụ khác như cà lê, mỏ lết, đèn pin…



Phi vụ đầu tiên được thực hiện vào rạng sáng 12-10-2014. Việt lái chiếc taxi của Hoằng tới đường Lạc Long Quân, đợi Hoàn và Thái vào bên trong “do thám”. Sau đó, phát hiện chủ nhà đã ngủ say, Thái và Hoàn nhanh chóng lẻn vào bên trong, “ôm” luôn chiếc két sắt của gia chủ về phòng trọ. Dùng đồ nghề để phá khóa két, nhóm đối tượng lấy được hơn 250 triệu đồng.

Sau đó, cả nhóm thực hiện trót lọt ba vụ nữa với tổng số tài sản trộm được trị giá hơn 700 triệu đồng. Trong vụ cuối cùng, Hoằng được đưa cho 2,5 triệu đồng và đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội kết luận Việt và Hoàn can tội trộm cắp tài sản (bốn vụ) với tổng số tài sản chiếm đoạt được là hơn 965 triệu đồng; Thái can tội trộm cắp tài sản (ba vụ) với tài sản chiếm đoạt được là hơn 532 triệu đồng; Hoằng can tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (một vụ) với tài sản có giá trị 433 triệu đồng, hưởng lợi 2,5 triệu đồng.

Trong số bốn đối tượng trên, cơ quan công an đã bắt giữ được Việt, Thái và Hoằng. Lê Văn Hoàn với vai trò đầu vụ hiện vẫn đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại tòa, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an trong dân cư cũng như gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, cần phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội, HĐXX đã quyết định tuyên các mức án như trên.