Phạt tù cựu công an tung văn bản tối mật lên Facebook

Bị cáo Trung đang nghe tòa tuyên án.

Tại tòa, Trung thừa nhận do bức xúc cấp trên trong việc chỉ đạo công tác, bình xét thi đua, giải quyết chế độ mà Trung cho rằng không công bằng cũng như cuộc sống khó khăn nên mới có hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ, ngày 26-4, Đội An ninh nhân dân - Công an quận Bình Thạnh xác định trên Facebook “An Pham” có đăng tải văn bản “Tối mật” (gọi là “Thông báo số 5”) liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài ra, Facebook trên còn có bài viết chỉ dẫn tổ chức Việt Tân cách thức rải truyền đơn, đặt chất nổ tại trụ sở chính quyền.

Điều tra ban đầu xác định Facebook trên là của Trung. Theo đó, tối 25-4, sau khi nhận lệnh cầm “Thông báo số 5” đi photocopy, Trung tự ý lấy một bản sao mang về phòng ở của mình chụp lại rồi đăng Facebook. Chưa dừng lại ở đó, Trung còn gửi ảnh chụp “Thông báo số 5” kèm theo hướng dẫn cách thức rải truyền đơn, đặt chất nổ trong ngày TP.HCM tổ chức mít-tinh đến tài khoản Facebook của Việt Tân.