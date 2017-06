Phiên xử vụ kiện của diễn viên Ngọc Trinh bị hoãn

Sáng nay 22-6, TAND quận 1, TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác giữa nguyên đơn là nghệ sĩ Phạm Thị Ngọc Trinh (diễn viên kịch Ngọc Trinh) và bị đơn là Nhà hát kịch TP.HCM.



Tuy nhiên, do phía bị đơn và người liên quan vắng mặt, luật sư của bị đơn cũng có đơn xin hoãn nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà, sẽ mở lại vào 14 giờ ngày 30-6.

Theo đơn kiện, nhóm kịch của Ngọc Trinh về hoạt động tại Nhà hát kịch TP.HCM theo chủ trương xã hội hóa từ tháng 4-2014. Hai bên thoả thuận, Ngọc Trinh có vai trò đầu tư thực hiện các vở diễn mới, kích thích hoạt động biểu diễn của đơn vị này.







Diễn viên Ngọc Trinh tại TAND quận 1, TP.HCM sáng nay 22-6. Ảnh: YẾN LƯƠNG

Tháng 10-2014, ông Trần Khánh Hoàng thôi vai trò giám đốc vì lý do sức khỏe. Phó giám đốc Trần Quý Bình tạm thời điều hành. Khoảng một tháng sau đó, ông Quý Bình thông báo chấm dứt hợp tác với phía Ngọc Trinh do hai bên không có hợp đồng. Từ đó, nhóm kịch của Ngọc Trinh buộc phải ngưng diễn tại sân khấu 30 Trần Hưng Đạo, quận 1.

Theo Ngọc Trinh, ban đầu, nhóm kịch làm việc khá suôn sẻ theo thỏa thuận miệng. Sau một thời gian, Ngọc Trinh chủ động đề nghị cùng lãnh đạo nhà hát ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, hợp đồng mà ông Quý Bình đưa ra lại ghi nhận không đúng thực tế. Cụ thể là, hợp đồng ghi nhà hát hỗ trợ một phần kinh phí dựng vở nhưng thực tế toàn bộ chi phí đều do chị lo. Vì lý do đó nên hợp đồng giữa hai bên chưa được ký kết. Do đột ngột dừng hợp đồng biểu diễn nên thiệt hại của nhóm kịch ước tính khoảng 566 triệu đồng.

Ngọc Trinh đã gửi đơn khiếu nại đến Sở VH-TT TP.HCM, đề nghị Sở can thiệp để Nhà hát kịch TP.HCM giải quyết bồi thường thiệt hại cho mình. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên Ngọc Trinh đã khởi kiện.