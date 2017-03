Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Đăk Nông bị truy tố tội nhận hối lộ

Ông Lê Đình Trọng bị công an bắt giam vào ngày 14-10-2014. Ảnh CA cung cấp

Cùng ngày, cáo trạng đã được VKS tỉnh Đăk Nông chuyển đến TAND tỉnh để sớm đưa ra xét xử các bị can này.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, qua công tác kiểm tra xe quá tải trọng trên tuyến QL14, Đội Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) do ông Lê Đình Trọng phụ trách đã phát hiện và bắt giữ 4 xe container của Công ty HT (trụ sở TP.HCM) chở quá tải. Tuy nhiên, sau 4 ngày tạm giữ, cả 4 xe này đã được “giải cứu” mà không bị xử phạt vi phạm hành chính với lý do các xe này chỉ “vi phạm lần đầu”.

Khi Toàn biết ông Trọng là Phó Chánh thanh tra nên đặt vấn đề giúp xe của công ty nơi Toàn làm. Từ tháng 4-2014, ông Trọng đã nhiều lần gọi điện cho Toàn yêu cầu chuyển tiền gọi là phí “chung chi”. Toàn đã hai lần chuyển vào tài khoản của ông Trọng với số tiền 20 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi vi phạm. Từ tháng 5 đến tháng 10-2014, Công ty HT đã vận chuyển gần 200 chuyến xe container gỗ và dầu ăn từ Đăk Nông về TP.HCM và ngược lại nhưng không bị kiểm tra, xử lý lỗi quá tải.

Cáo trạng còn nêu, ông Nguyễn Xuân Chung (nhân viên doanh nghiệp vận tải PH, trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) đã hai lần chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Tấn Mẫn (nguyên Trạm phó Trạm cân lưu động do ông Trọng phụ trách) tổng số tiền 29 triệu đồng để ông Mẫn bỏ qua lỗi vi phạm. Từ tháng 4 đến tháng 10-2014, doanh nghiệp PH đã vận chuyển 173 chuyến xe quá tải trọng cho phép nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý.

Qúa trình điều tra theo chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đã mời ông Nguyễn Tấn Mẫn lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Tấn Mẫn xin đi ra ngoài rồi bất ngờ nhảy từ tầng 2 của công an tỉnh xuống đất dẫn đến tử vong. Gia đình ông Mẫn sau đó cho rằng cái chết của ông Mẫn có nhiều bất thường. Tuy nhiên phía lãnh đạo Công an tỉnh Đăk Nông kết luận ông Mẫn nhảy lầu chết.