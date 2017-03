‘Phó chủ tịch suốt ngày hầu tòa, thời gian đâu làm việc’

“Kể từ ngày 1-7, ngày Luật Tố tụng hành chính 2015 có hiệu lực thi hành, số lượng đơn kiện hành chính người dân gửi đến TAND TP.HCM tăng đột biến. Tính đến thời điểm này tòa đã nhận đến 200 đơn kiện, cá biệt có ngày tòa nhận đến 90 đơn kiện loại án này”. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh Tòa Dân sự (nguyên Phó Chánh Tòa Hành chính) TAND TP.HCM, cho biết như trên tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính 2015 tổ chức vào hôm qua (20-7) trên địa bàn quận 10.

Bà Dung cho biết Luật Tố tụng hành chính 2015 có nhiều nội dung mới so với trước đây. Điều 31 luật này quy định tòa cấp huyện không giải quyết những hành vi hành chính, quyết định hành chính của chủ tịch và UBND cấp huyện. Do đó, những vụ này phải do tòa cấp tỉnh xử. “Ở một TP lớn như TP.HCM, tòa cấp tỉnh chịu áp lực rất lớn bởi đơn kiện từ các quận, huyện sẽ dồn về” - bà Dung nói.



Phó Chánh Tòa Dân sự TAND TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Dung tại hội nghị phổ biến Luật Tố tụng hành chính 2015 tại quận 10, TP.HCM. Ảnh: HỒNG MINH

Bà Dung chia sẻ: “Người dân rất phấn khởi với quy định mới này vì thẩm phán cấp tỉnh sẽ mạnh dạn khi xét xử mà không sợ sức ép từ địa phương như thẩm phán cấp huyện. Luật quy định như vậy là rất hợp lý, bởi thẩm phán cấp huyện khi được bổ nhiệm cũng phải có ý kiến của thường vụ huyện ủy, trong đó có chủ tịch huyện, do vậy thẩm phán khó mạnh dạn và độc lập xét xử".

Ông Nguyễn Văn Nực, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 10, đặt câu hỏi: “Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định khi bị kiện, người đứng đầu cơ quan chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình làm đại diện. Nhưng cơ quan tôi không có cấp phó thì làm thế nào?”.

Bà Dung cho biết đây là một trong những quy định gây khó cho nhiều cơ quan. “Ngay cả UBND TP.HCM cũng trao đổi rằng TP đề nghị xin có cơ chế riêng, vì nếu chiếu theo quy định này sẽ có nhiều phó chủ tịch hoặc cấp phó ở nhiều cơ quan suốt ngày đi hầu tòa, không còn thời gian làm việc”.

Bà Dung nhận định: Quy định này gây nhiều khó khăn cho các cơ quan dù mục đích là tăng tính chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Nó chỉ phù hợp với các địa phương vùng sâu, vùng xa, không phù hợp với tình hình TP vì có quá nhiều án hành chính.