Phó công an xã bắn người phải bồi thường 17 triệu đồng

Như vậy, vụ lùm xùm phó Công an xã Tắc Vân, TP Cà Mau bắn người bị còng hai tay chính thức được khép lại sau gần bốn năm với nhiều diễn biến phức tạp, kịch tính.

Như đã thông tin, ngày 5-2-2013, Huỳnh Nhật Quang, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, Bạc Liêu gặp đại nạn ngay sau khi có những lời chửi đổng công an xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Sau đó, Trung tá Dương Trí Dũng, Phó công an xã, chỉ đạo còng tay Quang đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, ông Dũng dùng súng bắn đạn cao su bắn gây bể má phải của Quang, thương tích 8%. Sau đó Quang còn bị khởi tố, tạm giam về tội chống người thi hành công vụ. Cuối năm 2015, tòa án hai cấp tại tỉnh Cà Mau cùng tuyên Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ và sau đó VKSND TP Cà Mau đã bồi thường oan cho Quang 129 triệu đồng.





Huỳnh Nhật Quang tỏ ra buồn khi nhắc đến vụ bỗng dưng vướng vào pháp luật của mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Quang và gia đình đã tố cáo hành vi bắn người của ông Dũng. Tuy nhiên, Công an tỉnh Cà Mau kết luận chưa đủ căn cứ xử lý hình sự ông Dũng, từ đó Quang khởi kiện buộc ông Dũng bồi thường thiệt hại cho mình.

Mới đây, TAND TP Cà Mau đã chấp nhận yêu cầu của Quang, buộc ông Dũng bồi thường cho Quang 17,4 triệu đồng.

bà Lê Kim Phụng, mẹ ruột Quang, nói: “Chúng tôi không kháng án không vì đã hoàn toàn hài lòng với kết quả xét xử của tòa mà vì nghĩ tình pháp luật đã từng rất công minh ở vụ án trước, giải oan cho con tôi thoát khỏi tội chống người thi hành công vụ. Nếu phiên tòa đó không công minh thì con tôi sẽ mang tiếng oan và khổ sở dài dài”.

ông Dương Trí Dũng, nguyên Phó Công an xã Tắc Vân, cũng nói: “Tôi không kháng án vì cho rằng tòa xử vậy là công minh, công bằng. Tôi có lỗi thì tôi phải chịu trách nhiệm đó”.