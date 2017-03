Phó giám đốc dùng chứng thư giả lừa đối tác

Chiều 8-1, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Mai Thị Huyền Nga (56 tuổi, ngụ Cần Thơ) 12 năm tù, Dương Hòa Nhã (46 tuổi, ngụ Cần Thơ) 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các bị cáo Nguyễn Thành Nam (26 tuổi), Nguyễn Văn Dũ (39 tuổi), Lý Thị Kim Ngân (41 tuổi) và Huỳnh Tấn Vũ (31 tuổi), Nguyễn Xuân Ánh (28 tuổi) cùng ngụ TP.HCM cũng lãnh mức án 3-5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc hai bị cáo Nga bồi thường cho Công ty GF gần 1,4 tỉ đồng và Nhã bồi thường cho Công ty P. hơn 4,2 tỉ đồng; tịch thu sung công số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo còn lại, tổng cộng 800 triệu đồng.



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày 7-1. Ảnh: N.NAM



Theo hồ sơ, ngày 17-7-2014, Công ty TNHH Thức ăn gia súc và xây dựng Phúc Vinh do Nga làm phó giám đốc đại diện ký hợp đồng mua 170 tấn thức ăn cá da trơn của Công ty GF, lô hàng trị giá gần 1,9 tỉ đồng. Do GF cho phép thanh toán bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng nên Nga tìm Ánh nhờ làm chứng thư. Ánh giới thiệu Nga tới Dũ. Nga nhờ Dũ làm một chứng thư có giá trị 2 tỉ đồng. Sau đó Nga mang chứng thư bảo lãnh của ngân hàng do các bị cáo đưa để giao dịch với GF.