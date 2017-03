Phục hồi điều tra vụ tham ô nghiêm trọng ở huyện Sông Hinh

Ngày 26-11, theo nguồn tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, viện trưởng VKSND tỉnh này đã ra quyết định hủy bỏ kết luận kiểm sát việc đình chỉ điều tra vụ án của VKSND huyện Sông Hinh đối với vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh vì không có căn cứ.

VKSND tỉnh cũng giao VKSND huyện Sông Hinh ra văn bản yêu cầu thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự trên, tiến hành phục hồi điều tra vụ án đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cùng ngày, nguồn tin trên cũng cho biết giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai giám định viên thuộc Sở là Huỳnh Xuân Quang, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp. Trước đó, hai cán bộ này đã bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo.

Liên quan đến vụ việc này, UBKT Tỉnh ủy cũng ra các quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Võ Minh Thụy, Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Sông Hinh; Đinh Văn Bình, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh; Vũ Văn Huân, kiểm sát viên VKSND huyện; cảnh cáo đối với ông Lê Thành Lũy, điều tra viên Công an huyện.



Vụ án tham ô tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh được phát hiện sau khi người dân bức xúc chặt phá khu rừng do ông Võ Trọng Bình chia chác cho cán bộ. Ảnh: TẤN LỘC

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối năm 2013, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên chuyển hồ sơ vụ sai phạm của ông Võ Trọng Bình, Phó ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, cho Công an huyện để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, mãi đến tháng 6-2014, Công an huyện mới khởi tố vụ án tham ô tài sản nhưng không khởi tố bị can. Trong quá trình giám định theo trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh đối với vụ án trên, hai giám định viên Quang, Phương đã trực tiếp giám định, kết luận giám định sai bằng cách nâng khống gấp đôi chi phí nhân công để giảm số tiền sai phạm cho ông Võ Trọng Bình. Từ đó, tháng 3-2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh cho rằng hành vi của ông Bình không đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản, không cấu thành tội phạm và ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Tiếp đó, VKSND huyện cũng ban hành văn bản thống nhất việc đình chỉ điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện. Trong khi đó, theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, ông Bình có dấu hiệu tham ô nghiêm trọng trong việc chia chác đất rừng, biến đất công thành đất tư… Mới đây, UBKT phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành giám sát Đảng ủy Công an huyện Sông Hinh, phát hiện nhiều sai phạm trong việc điều tra vụ án tham ô tài sản trên. Do đó, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh chỉ đạo phục hồi điều tra vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.