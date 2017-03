Phục hồi sinh hoạt Đảng cho hai nông dân ‘nhận hối lộ’

Ngày 29-8, tin từ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đại diện cơ quan này đã đến thôn Lò To, xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) để trao quyết định phục hồi sinh hoạt Đảng cho hai ông Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thành Nam.

Trước đó, theo yêu cầu của CQĐT, Huyện ủy Hàm Thuận Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với hai nông dân này để phục vụ điều tra.

Ông Tuấn và ông Nam là hai nông dân từng bị buộc tội nhận hối lộ và bị TAND huyện Hàm Thuận Nam xử phạt lần lượt tám và bảy năm tù. Hai ông là người làm giúp hồ sơ vay tiền cho các hộ dân nghèo, được bà con trả cho chút đỉnh tiền thù lao xăng xe, công sức nhưng cơ quan tố tụng quy buộc họ nhận hối lộ của người dân 13,6 triệu đồng.

Sau khi TAND tỉnh Bình Thuận hủy án, hai ông được CQĐT công an huyện này đình chỉ nhưng lại căn cứ do chuyển biến tình hình để miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Điều này có nghĩa hai ông sẽ không được công khai xin lỗi và bồi thường oan. Hai ông đang kêu oan và khiếu nại quyết định đình chỉ này.





Hai nông dân Nguyễn Thành Nam (trái) và Nguyễn Thanh Tuấn đang khiếu nại quyết định đình chỉ kiểu né bồi thường oan. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong một diễn biến khác, tin từ chi tổ Hội Nông dân thôn Lò To, xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết 17 người trong đó phần lớn là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã có đơn gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận kêu oan cho hai ông Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thành Nam.

Theo đơn, trước đây phần lớn người dân thôn Lò To có cuộc sống rất khó khăn. Khi thành lập thôn Lò To, người dân đã đồng lòng bầu ông Nam làm thôn trưởng. Sau đó Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hàm Thuận Nam hợp đồng ủy nhiệm cho ông Nam và ông Tuấn thành lập tổ vay vốn đã thay đổi bộ mặt của thôn Lò To. Trước đây, người dân không có vốn đầu tư vụ mùa, chỉ biết vay nóng lãi suất cao, đến khi thu hoạch không đủ tiền trả lãi, có hộ còn phải bán rẫy để trả nợ. Từ khi có tổ vay vốn, nhiều người dân đã giảm nghèo, mua được bò, được rẫy canh tác.

Theo những hộ dân này thì khi vụ án “hai nông dân… nhận hối lộ” khởi tố, họ bị điều tra viên mời làm việc và hầu hết bà con đều khẳng định họ tự cho tiền bồi dưỡng xăng xe, card điện thoại cho ông Tuấn. Tuy nhiên, điều tra viên yêu cầu bà con phải khai là ông Tuấn buộc đưa tiền trước mới làm hồ sơ cho vay, nếu không sẽ mời lần hai, lần ba và thậm chí triệu tập về công an huyện.

Do bà con thấy bị mời lên mời xuống, bỏ hết công ăn việc làm nên bà con đồng loạt làm theo gợi ý của điều tra viên. Về một số trường hợp chậm cho vay, trong cuộc họp ngày 9-10-2014, đích thân ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Ngân hàng CSXH, có mặt giải thích ngân hàng đã phê duyệt nhưng chưa có tiền để giải ngân.

Tại phiên tòa xử ông Tuấn và ông Nam, khi người dân được mời tham dự, nhiều người mới bất ngờ khi nghe tòa đọc nội dung họ tố cáo. Khi tòa cho lên xem chữ viết trong đơn, có người khẳng định không phải chữ của họ vì họ không biết viết, có người nhận ra chữ của mình nhưng khẳng định nội dung là do điều tra viên đọc.