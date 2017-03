Quán cà phê tuyển tiếp viên nữ trẻ đẹp để bán dâm

Cơ quan công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, chiều ngày 5/8 đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1964, quê Sóc Trăng, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, Thủy mở quán tại số 468 (khu phố Bình Thuận 2, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) để buôn bán cà phê. Trong quá trình làm ăn, thấy lượng khách không đông như các quán cà phê gần đó. Thủy liền nảy ý định tuyển thêm nhiều nhân viên nữ, có ngoại hình ưa nhìn để “đi khách”.

Theo nguồn tin trinh sát, công an thị xã Thuận An phát hiện từ đầu tháng 6 vừa qua, quán cà phê của “tú bà” Nguyễn Thị Thủy có hoạt động mại dâm. Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 16/7, công an thị xã Thuận An phối hợp cùng công an phường Thuận Giao tiến hành khám xét nhà nghỉ S.Y (tại khu phố Bình Thuận 2). Qua khám xét đã phát hiện hai cô gái là N.T.T.H. (SN 1983, quê tỉnh Hậu Giang) và N.T.T. (SN 1990, quê Hậu Giang) đang bán dâm cho hai vị khách tên N.V.C (SN 1981) và T.K.V (SN 1985). Cả hai cô gái H và T đều khai nhận là nhân viên quán cà phê số 468 do Nguyễn Thị Thủy làm chủ và được bà chủ điều đi khách.



Nguyễn Thị Thủy (SN 1964, quê Sóc Trăng) bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm

Từ lời khai của hai cô gái bán dâm, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Thủy về tội môi giới mại dâm. Tại cơ quan công an, Thủy đã khai nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thủy khai, khi có khách nam đến uống cà phê, Thủy dò ý khách, nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” sẽ gọi nhân viên ra cho khách lựa chọn. Thỏa thuận xong, “tú bà” Thủy sẽ cho nhân viên đi theo khách đến các nhà nghỉ lân cận để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Mỗi lần như thế, Thủy thu tiền môi giới từ nhân viên là 50 ngàn đồng/khách. Còn khách có nhu cầu qua đêm, Thủy thương lượng giá (khoảng từ 300 – 500 ngàn đồng/ đêm) rồi thu tiền trước. Nhân viên “đi khách” về mới được Thủy trả tiền công là một nửa số tiền.

Được biết, hai cô gái bán dâm bị bắt quả tang đã bị phạt hành chính và cho về quê để tìm công việc mới.