Quảng Trị: Sắp xử vụ trộm giết hai người ở Khe Sanh

Theo cáo trạng, ngày 7-8, Bảo (ngụ xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đột nhập vào nhà bà Hồ Thị Tý (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) để trộm cắp tài sản. Trong lúc đang lục lọi đồ đạc, Bảo bị bà Tý phát hiện nên đã lao tới khống chế, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cha chồng bà Tý chứng kiến sự việc chạy tới can thiệp cũng bị Bảo đâm chết.

Gây án xong, Bảo lấy đi hai sợi dây chuyền vàng, nhẫn vàng và 46 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát về nhà bạn gái. Sau đó Bảo được bạn gái đưa tới BV Đa khoa huyện Hướng Hóa băng bó vết thương ở tay trong lúc giằng co với các nạn nhân. Do nghi ngờ, bác sĩ và kíp trực của bệnh viện đã gọi điện thoại báo cho cơ quan công an. Gần 18 giờ cùng ngày, Bảo đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Theo quy định, trường hợp của Bảo đã chuyển hóa từ hành vi trộm cắp tài sản (ban đầu) sang hành vi cướp tài sản (sau khi đâm chết các nạn nhân rồi lấy tài sản). Do đó Bảo bị khởi tố, truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản như trên.

TRUNG GIANG