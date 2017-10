Quỳ gối xin lỗi, 2 cô giáo làm chết trẻ được giảm án

Ngày 26-10, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối với hai bị cáo Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng (cựu giáo viên trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy chế nghề nghiệp.



Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 27-8-2013, cháu Trần Nhật H. (12 tháng tuổi được mẹ đưa đến trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Long Biên trưng cầu giám định để xác định nguyên nhân tử vong của cháu H.

Theo kết quả giám định pháp y của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, cháu tử vong do bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng. Việc sặc cháo chỉ làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn và nhanh hơn.