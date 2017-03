Quyền im lặng không chỉ là không khai báo

Nên bỏ giấy chứng nhận người bào chữa Theo Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh, quy định hiện hành về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa vô hình trung đã cản trở quyền bào chữa. Ông Khánh cho rằng luật sư chỉ cần có giấy yêu cầu của gia đình là được tham gia vụ án: “Cơ quan điều tra không làm khó luật sư thì mới tránh được oan sai, ép cung, nhục hình và đảm bảo được quyền im lặng của nghi can cho đến khi luật sư vào. Trong trường hợp nghi can không có người bào chữa thì Nhà nước phải cử người bào chữa tham gia ngay từ đầu hoặc trong quá trình xét xử”. Đồng tình, Phó ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba cũng nói: “Bây giờ tố tụng mở hết thì cần gì phải có giấy phép nữa. Duy trì làm gì nữa. Phải cho luật sư tham gia ngay từ đầu. Không chỉ tránh được tình trạng mớm cung, ép cung mà nó còn đảm bảo yêu cầu tranh tụng tại tòa”. Theo bà Thu Ba, “Nhà nước có quyền truy tố nhưng cũng có quyền bảo vệ người dân. Nếu chúng ta cứ rụt rè thì làm sao bảo vệ được pháp luật. Cả nước bây giờ có hơn 10.000 luật sư, sợ gì không đáp ứng được việc đưa luật sư tham gia ngay từ đầu mỗi vụ án xảy ra. Nếu nói rằng chúng ta không đáp ứng được là hoàn toàn không phù hợp”. Cấm can thiệp hoạt động xét xử Chúng ta đang thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Vì thế nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức can thiệp vào hoạt động xét xử của tòa án. Tại phiên tòa có tham gia tranh tụng, nếu thiếu chứng cứ thì tòa đề nghị bổ sung, nếu không bổ sung được thì tòa tuyên thả bị cáo ngay tại tòa, cần gì cứ phải trả lại hồ sơ như vậy. Nếu việc xét xử không khách quan thì kháng nghị. Tại sao chúng ta biết người dân bị oan mà không kháng nghị? Bà LÊ THỊ THU BA, Phó ban Chỉ đạo Cải cách

tư pháp Trung ương