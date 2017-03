Ra lệnh bắt thêm một người trong ‘tập đoàn thánh bóc’

Chiều 18-6, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Lan Phương, ngụ ở Hà Nội nằm trong “tập đoàn thánh bóc” với nick name trên Facebook là Minh Minh Phan để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (Điều 258 BLHS).



Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp bà Hương Giang

Theo Cục CSHS (Bộ Công an), khi thực hiện lệnh bắt, bà Phương đang mang thai nên công an không thực hiện lệnh bắt, cho được tại ngoại điều tra.

Trước đó, ngày 11-6, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang. Trong khoảng thời gian cuối năm 2014 cho đến khi bị bắt, bà Giang đã sử dụng nhiều nick name khác nhau trên facebook là Huyen Nguyen, Thánh cô cô bóc, Tuyết Anh Trần… liên tục đăng nhiều bài viết, hình ảnh cá nhân của các doanh nhân, văn nghệ sỹ trong nước.

Những người mà Hương Giang đề cập đến trong đó có người mẫu Nguyễn Xuân Lan, người mẫu Trần Ngọc Linh Chi, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Trương Thị Phượng, Vũ Khắc Tiệp, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân… là những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Việt Nam. Với các nội dung bài viết gây ra sự hiểu lầm của công chúng đối với những người yêu mến. Chưa dừng lại, việc đăng tải này cũng ảnh hưởng đến đời sống, tâm lí của các ca sĩ, người mẫu… thậm chí bị cắt các hợp đồng quảng cáo thương hiệu, gây thiệt hại số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của một số cá nhân tố cáo, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ bà này. Tại cơ quan công an Hương Giang thừa nhận đã sử dụng những nick name Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen trong Tập đoàn Bóc bóc. Đồng thời Giang cũng khai nhận có nhiều cá nhân ở trong nước và cả ở nước ngoài cùng tham gia tập đoàn này.

Công an tiếp tục một số đối tượng khác nằm trong tập đoàn này cũng đang được Cục CSĐT làm rõ thêm.