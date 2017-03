Ra mắt Vụ kiểm sát án tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp

Ông Nguyễn Việt Hùng (ảnh) được lãnh đạo VKSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ 6.





Đại diện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, TAND Tối cao và các bộ, ban, ngành trung ương… đã đến dự.

Trước đó, ngày 28-11-2014, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi). Theo đó, luật đã tăng thẩm quyền cho cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Vụ 6 được thành lập nhằm đáp ứng nhiệm vụ tăng thêm của cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhằm bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với loại án này. Đặc biệt, hoạt động của Vụ 6 tạo cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay trong nội bộ VKS đối với việc giải quyết loại án nói trên.

Theo lãnh đạo VKSND Tối cao, hoạt động điều tra do Cục Điều tra đảm nhiệm và do một phó viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo; việc công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp do Vụ 6 đảm nhiệm và do một phó viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo.

Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, đã giao nhiệm vụ cho Vụ 6. Cụ thể, trọng tâm của Vụ 6 là thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ.