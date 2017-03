Rốt ráo đình chỉ vụ án ‘chòi vịt’

Ngày 25-4, ông Trần Kiến Xương, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn VKSND TP.HCM, cho biết viện trưởng VKSND TP đã yêu cầu VKSND huyện Bình Chánh báo cáo, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án “chòi vịt”. Hiện phòng nghiệp vụ đang nghiên cứu và thẩm định hồ sơ vụ án.

Yêu cầu đình chỉ vụ án

Cũng trong ngày 25-4, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, đã yêu cầu Phòng Tham mưu và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP kiểm tra hồ sơ, tài liệu chứng cứ vụ việc này. Các cơ quan này đã rút hồ sơ (lưu) để kiểm tra. Qua kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an TP xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Bỉ không cấu thành tội phạm. Việc khởi tố, đề nghị truy tố ông Bỉ là không có căn cứ.

Từ đó, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh phải rút lại kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Bỉ. Trách nhiệm của những cá nhân có liên quan sẽ được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Sự vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Công an TP là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc yêu cầu rút lại kết luận điều tra đề nghị truy tố như trên là chưa chuẩn. Bởi lẽ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra đề nghị truy tố đã chuyển qua VKS cùng cấp nên thẩm quyền tố tụng lúc này đã thuộc về VKS. Và với việc xác định hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm, VKSND huyện Bình Chánh phải đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo điểm c khoản 1 Điều 166 BLTTHS.





Nụ cười hiền của ông Nguyễn Văn Bỉ khi nghe tin mình sẽ được đình chỉ bị can. Ảnh: Lệ Trinh

Tạm đình chỉ chức vụ trưởng Công an huyện Bình Chánh

Chiều 25-4, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã dẫn đoàn công tác đến huyện Bình Chánh công bố các quyết định của ban giám đốc liên quan đến nhân sự Công an huyện Bình Chánh.

Đại tá Trần Đức Tài đã có cuộc họp với Huyện ủy huyện Bình Chánh để thông báo về quyết định tạm đình chỉ công tác Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện. Sau đó, Đại tá Tài đã đến Công an huyện Bình Chánh công bố quyết định này.

Đồng thời, ông Tài cũng công bố quyết định điều động Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Công an quận 8, về giữ chức phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, đồng thời phụ trách công tác của cơ quan CSĐT thay ông Quý.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng công bố quyết định tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh. Thiếu tá Tuân là cán bộ tham gia vào quá trình tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào.

Theo người phát ngôn Công an TP, các quyết định trên đã được Ban giám đốc Công an TP họp và thống nhất vào sáng 25-4. Đồng thời, Ban giám đốc Công an TP cũng có trao đổi với Bộ Công an khi thống nhất các quyết định nói trên.

Riêng sai phạm của Đại tá Quý liên quan đến các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chủ quán Xin Chào, hiện đang được Tổng cục Chính trị - Bộ Công an quyết định. Quyết định xử lý kỷ luật này sẽ được công bố trong thời gian sớm.

UBND huyện Bình Chánh sẽ kỷ luật hai cán bộ

Sáng 25-4, UBND huyện Bình Chánh đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc sai phạm trong quá trình tiếp nhận và cấp các loại giấy tờ cho chủ quán cà phê Xin Chào. Ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chánh Văn phòng UBND huyện này, cho biết đến nay UBND huyện đã xác định được hai cán bộ sai phạm. Đó là một cán bộ thuộc Phòng Y tế và một cán bộ thuộc Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ.

Ông Hồng khẳng định phía UBND huyện đang làm rõ sai phạm của hai cán bộ này nhằm xử lý kỷ luật và trước mắt có thể đình chỉ công tác.

Trước đó, UBND huyện này thừa nhận có nhiều sai sót xung quanh việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho ông Tấn. Cụ thể, từ ngày 4-9-2015 (lúc nhận hồ sơ) đến khi trả hồ sơ cho ông Tấn vào ngày 29-9-2015, Phòng Y tế huyện Bình Chánh thực hiện chưa đúng quy trình thẩm định điều kiện để cấp giấy này. Ngoài ra, cơ quan này cũng không có văn bản trả hồ sơ cho ông Tấn.

Liên quan đến các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố đối với ông Bỉ trong vụ “chòi vịt”, ông Hồng cho biết UBND huyện đã giao cho Phòng Quản lý đô thị xem xét lại hồ sơ, xác minh làm rõ để có hướng xử lý tiếp theo.