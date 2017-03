Rủ nhau 'múa lửa', cả nhóm lãnh tù nặng

Ngày 26-8, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mai Trường, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo bảy năm tù về tội cướp tài sản. Đình chỉ xét xử phúc thẩm ba bị cáo còn lại trong cùng vụ án vì có đơn xin rút kháng cáo tại tòa.



Bị cáo Trường nghe tòa tuyên án ngày 26-8. Ảnh: N.NAM

Theo tòa, có đủ chứng cứ thể hiện bị cáo Trường biết rõ việc được rủ đi cướp tài sản. Các bị cáo đã lên kế hoạch, phân công mỗi người một nhiệm vụ. Để cướp tài sản, cả nhóm đã dùng hung khí là nón bảo hiểm đánh bị hại rồi nhanh chóng cướp tài sản. Mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.



Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 30 ngày 10-12-2015, sau khi Nguyễn Văn No, Đỗ Hoài Dũng, Mai Trường và Phạm Thị Tuyết nhậu xong tại nhà của No, No và Dũng rủ Trường và Tuyết chạy xe trên các tuyến đường của quận Ô Môn và huyện Thới Lai, tìm người có tài sản chiếm đoạt.

Sau một hồi quần đảo không thành, cả nhóm chạy đến Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ô Môn). Dũng rủ đi “múa lửa”, cả No, Trường và Tuyết đều hiểu Dũng rủ đi “múa lửa” là đi cướp tài sản.

No phân công Trường chở Tuyết lên cầu Ô Môn rồi thả Tuyết xuống cho đi bộ. Nếu có người bắt chuyện, No và Dũng sẽ đi tới đánh để cướp. Cả nhóm thống nhất kế hoạch.

Khi Tuyết đang đi bộ một mình, anh PVH chạy lại gần, dừng xe bắt chuyện. Lập tức No và Dũng chạy xe lên chặn đầu xe anh H. No lấy nón bảo hiểm đánh anh H. khiến anh này bỏ chạy. Liền ngay đó, Dũng lên xe anh H. nổ máy chạy về hướng Thốt Nốt tẩu thoát.

No giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đưa anh H. đến Công an quận Ô Môn trình báo sự việc...



Bốn bị cáo cùng tới tòa ngày 26-8 nhưng ba bị cáo rút kháng cáo, còn mình Trường giữ nguyên kháng cáo. Ảnh: N.NAM

Xử sơ thẩm ngày 30-6, TAND quận Ô Môn phạt No (37 tuổi, ngụ Ô Môn, chạy xe ôm) và Dũng (22 tuổi, ngụ Phong Điền, không nghề nghiệp) mỗi bị cáo chín năm tù, Tuyết (24 tuổi, ngụ Thới Lai, không nghề nghiệp ) tám năm tù, Trường (38 tuổi, ngụ Ô Môn, chạy xe ôm) bảy năm tù cùng về tội cướp tài sản.