Rủ rê đi lấy xe bị xử tội cướp

Theo dự kiến, ngày 11-2 tới, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) sẽ đưa ra xét xử bị cáo Lay Trường Thành về tội cướp tài sản. Đây là vụ án gây nhiều tranh cãi do quan điểm trái ngược nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng quận Gò Vấp.

Bị cướp xe vì cá độ mà không chung

Theo hồ sơ, khoảng tháng 6-2014, bị cáo Thành đứng ra làm thầu cá độ đá banh. Sau khi nhận cá cược từ các “con cược”, Thành giao lại cho anh Đỗ Huy Hùng để hưởng tiền chênh lệch. Việc này diễn ra liên tục và tính đến ngày 22-6-2014, anh Hùng đã thua Thành tổng cộng 30 triệu đồng nhưng do không có tiền trả nên anh Hùng đổi số điện thoại và tránh mặt Thành. Trong khi đó, Thành cũng phải có nghĩa vụ trả tiền thắng độ cho những người đã đánh bạc qua Thành nhưng do anh Hùng không trả nên Thành cũng không có tiền để chung độ, trong đó có Đạo (chưa rõ lai lịch) với số tiền thua độ 35 triệu đồng. Do vậy, Thành và Đạo bàn bạc gọi anh Hùng ra quán cà phê để Đạo lấy chiếc xe máy của anh Hùng cấn trừ tiền cá độ.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ đánh người rồi cướp xe. Ảnh: HỒNG TÚ

Khoảng 14 giờ ngày 14-7-2014, Thành, Đạo và một thanh niên không rõ lai lịch (là bạn đi chung với Đạo) đến một quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp. Tại đây, Thành điện thoại kêu anh Hùng ra. Khoảng một tiếng sau, anh Hùng đi xe máy Yamaha hiệu Exciter đến quán.

Tại đây, khi Thành yêu cầu phải trả nợ thì anh Hùng nói không có khả năng trả hết một lần và đề nghị cho trả dần mỗi tháng 1 triệu đồng nhưng Thành không đồng ý. Đạo thấy vậy chửi anh Hùng và anh Hùng chửi lại với lý do không nợ tiền Đạo. Đạo lấy ly thủy tinh đập nhiều cái vào đầu anh Hùng gây thương tích. Anh Hùng bỏ chạy ra trước quán thì Đạo rượt theo đánh một cái vào miệng anh Hùng và giật chìa khóa xe rồi ra bãi giữ xe lấy xe của anh Hùng bỏ đi. Sau khi băng bó vết thương, anh Hùng đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi công an mời làm việc, Thành gọi điện thoại thì Đạo cho biết đang gửi xe gần cổng làng SOS. Thành nhờ em trai mình đến lấy xe đem về giao nộp cho công an.

Ngày 18-7-2014, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thành về tội cướp tài sản. Trên cơ sở đó, ngày 13-11-2014, VKSND quận Gò Vấp ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp. Do Đạo không xác định được lai lịch nên sẽ xử lý sau, riêng hành vi đánh bạc của các đối tượng, cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.

Tòa trả hồ sơ, viện giữ nguyên quan điểm

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ngày 19-12-2014, TAND quận Gò Vấp đã ra quyết định trả hồ sơ cho viện để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, tòa yêu cầu VKSND quận Gò Vấp cần phải làm rõ: Việc Thành và Đạo bàn bạc với nhau để lấy xe của anh Hùng như thế nào? Nếu anh Hùng không chịu giao xe thì có bàn với nhau việc đe dọa, uy hiếp, tấn công anh Hùng để lấy xe không? Khi Đạo cầm ly đánh anh Hùng thì bị cáo có tác động hoặc tham gia không?

Tuy nhiên, ngay sau đó phía viện đã có văn bản giữ nguyên quan điểm truy tố và chuyển lại hồ sơ cho tòa án. Từ đó, tòa đã lên lịch đưa vụ án ra xét xử.

Trao đổi về vụ án này, luật sư Cao Quang Thuần (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng các nội dung mà tòa yêu cầu điều tra bổ sung là chính xác. Theo hồ sơ thì Thành không biết trước việc Đạo sẽ đánh anh Hùng rồi giật chìa khóa chiếm đoạt xe máy. Mặc dù Thành có nói với Đạo là lấy xe máy của anh Hùng để cấn trừ bớt nợ nhưng không nói rõ thực hiện bằng cách nào, phương thức thực hiện ra sao. Do vậy, Đạo có nhiều lựa chọn trong việc đòi tiền của anh Hùng, có thể sử dụng cách thức pháp luật cho phép, có thể thực hiện cách thức pháp luật cấm. Nếu Đạo sử dụng phương pháp vi phạm pháp luật thì Đạo phải chịu, Thành không thể chịu trách nhiệm hình sự bởi hành vi của người khác mà mình không biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án đến bạn đọc khi có diễn biến mới.