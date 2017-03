Sai đàn em chém nhà báo rồi trốn đi buôn ma túy

HĐXX nhận định bị cáo đã có sáu tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội rồi trốn lệnh truy nã, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, cần phải xử nghiêm.

Theo hồ sơ, Linh từng là đại ca cầm đầu băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê…, từng gây thương tích nhiều người ở TP Vinh. Do bị phanh phui chuyện làm ăn, Linh đã nhờTrần Hoài Kỷ (trú TP Vinh) “dạy cho nhà báo một bài học”. Sáng 30-5-2011, Kỷ cùng Lê Quốc Hùng (con trai Linh) vàVõ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú đã chém nhà báo Võ Thanh Mai (phóng viên thường trú Văn phòng đại diện báo Nông Nghiệp Việt Namkhu vực Bắc Trung Bộ) bị thương tật vĩnh viễn 10%. Linh thưởng cho Tú 2 triệu đồng”.

Từ các vụ đấu súng tại khách sạn, xả súng nhầm vào xe ô tô ở TP Vinh, công an bắt giữ Kỷ, Tuấn, Tú, Hùng. Riêng Linh bỏ trốn, bị truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian bỏ trốn, Linh tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Hạnh (trú TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Từ tháng 4-2011 đến tháng 7-2011, Linh đã hai lần mua ma túy của Hạnh với số lượng 1,430 g ma túy đá. Sau đó Hạnh cùng đồng bọn bị bắt, riêng Linh bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Ngày 29-6-2012, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt tử hình Hạnh và bốn bị cáo khác bị phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 2-2013, Linh bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích (chém nhà báo Thanh Mai). Vụ này tòa chưa xử, phiên tòa hôm qua mới chỉ xử bị cáo tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đ.LAM