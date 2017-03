Sai phạm tại VNCB: Khởi tố thêm 16 người

Cụ thể, ông Phạm Thế Tuân, nguyên tổ phó tổ Giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB, bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; ông Lê Công Thảo, nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của VNCB, bị khởi tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 14 bị can còn lại bị khởi tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng. Trước đó, ngày 26-7-2014, công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT VNCB).

