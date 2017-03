Sàm sỡ phụ nữ, xử sao?

Vào chùa để “thả dê”

Tối 21-2, trong lúc vào chánh điện chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thắp hương, nhiều phụ nữ đã bị một gã đàn ông sàm sỡ. Do người quá đông nên mỗi khi tên “biến thái” ra tay, các phụ nữ chỉ biết la hét, hoảng loạn. Nhận tin báo, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng rà soát, kiểm tra. Qua việc trích xuất hình ảnh từ camera an ninh bên trong chánh điện, lực lượng chức năng đã phát hiện Ngô Xuân Đức (ảnh) đang có hành vi sàm sỡ phụ nữ đi chùa. Làm việc với lực lượng chức năng, Đức khai SN 1972, quê Bắc Ninh, tạm trú phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, làm nghề thợ hồ. Lợi dụng dòng người chen lấn, đông đúc vào bên trong chánh điện chùa Bà thắp hương, Đức đã tiến sát một số phụ nữ rồi thực hiện hành vi sàm sỡ. (Theo Hải Ninh - Lao động)