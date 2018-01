Sang Lào mua ma túy về bán, tòa xử 15 năm tù

Ngày 29-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Văn Vịnh 15 năm tù, Mai Văn Dũng 11 năm tù, Nguyễn Đình Hiếu 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Ba bị cáo Vịnh (phải), Hiếu (đứng giữa) và Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Vịnh (22 tuổi, trú xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) từng sang Lào mua bán sắt vụ. Từ đó, Vịnh biết có người bán ma túy ở Lào. Khoảng đầu tháng 8-2017, Vịnh đưa 40 triệu đồng sang Lào mua 7 gói hồng phiến để mang về Việt Nam bán kiếm lời.



Sau khi mua được ma túy, Vịnh đi xe khách đưa về nhà ở Nghệ An cất giấu, rồi gọi điện thoại rủ bạn là Dũng (23 tuổi, trú xã Diễn Hồng) tìm mối bán. Dũng biết Hiếu (54 tuổi, trú xã Diễn Hồng)- từng thụ án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và đang nghiện ma túy, có quan hệ với các đối tượng mua bán hàng “trắng”.

Dũng dẫn Vịnh đến nhà Hiếu hỏi “chú có biết ai mua hồng phiến không?”. Hiếu hỏi lại “có nhiều không?”. Vịnh trả lời “có 7 gói”.

Từ đó, Hiếu giới thiệu Dũng và Vịnh gặp một người đàn ông tên Hoàng (ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để bàn bạc, thống nhất chuyện mua bán ma túy. Hai bên thống nhất 7 gói hồng phiến (trọng lượng hơn 153 g) là 84 triệu đồng.

Tối 5-9-2017, theo hẹn, Vịnh và Dũng đến ngã tư Đông Hồi (giao nhau với quốc lộ 1A thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) gặp Hoàng giao nhận ma túy thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Lợi dụng sơ hở, Hoàng chạy thoát trong đêm tối. Từ lời khai của Vịnh và Dũng, công an bắt giữ Hiếu.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.