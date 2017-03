Sáng tố hiếp dâm, chiều mới xảy ra chuyện hiếp!

Những mốc thời gian bất nhất Bà H. và bà L. có bốn đơn tố giác, trình báo tội phạm vào các ngày 11, 23 và 27-4. Trong khi đó, cáo trạng và bản án sơ thẩm xác định cho đến ngày 27-4, bà H. mới nghe kể và sau đó kể lại cho bà L. biết chuyện Tính có hành vi phạm tội với con gái của hai bà. Cáo trạng xác định khoảng 3 giờ chiều 11-4-2011 thì Tính phạm tội đối với con bà L., trong khi đó từ 10 giờ sáng hôm đó bà đã có đơn trình báo, tố giác hành vi của Tính. Hồ sơ thể hiện Tính bị bắt từ 1 giờ trưa. Trong khi đó, bà H. lại khai chiều 27-4-2011, bà tắm cho con thì bé kêu đau. Bà hỏi thì bé không nói. Sau bị mẹ đánh bé mới nói Tính hiếp… (còn cáo trạng thì xác định lúc 1 giờ trưa 27-4, bà H. đang may quần áo thì nghe bé gái kể)… Ra tòa, bà H. và bà L. cùng khẳng định: “Không được chứng kiến, giám hộ khi công an lấy lời khai con mình. Chỉ khi xong việc, chúng tôi mới được gọi vào đọc lại và ký vào biên bản”. Các cán bộ công an sau đó có giải trình rằng “hai bà được chứng kiến từ đầu đến khi kết thúc. Nếu không chứng kiến giám hộ và không biết LS Thuận thì tại sao hai bà đều đồng ý ký tên xác nhận vào các biên bản ghi lời khai khi Công an quận 12 làm việc”…