LS NGUYỄN HƯƠNG QUÊ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên: Sao không có vụ án tham nhũng nào được xử lưu động? Hiện nay, chỉ tiêu của ngành tòa án bắt buộc hàng năm phải có tỷ lệ phần trăm vụ án phải xử lưu động. Từ đó dẫn tới sự chủ quan, mục đích giáo dục tuyên truyền bị phản tác dụng như: Chưa độc lập trong việc xét xử: Thường có sự phối hợp giữa tòa và VKS trong việc bàn mức án trước để đảm bảo kết quả xét xử lưu động trong giới hạn mà VKS đã đề xuất. Do đó, ý kiến của luật sư bào chữa trong các vụ án này thường bị bác bỏ (như yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung, triệu tập thêm nhân chứng...). Nhiều khi phiên xử vắng nhân chứng, người liên quan... nhưng tòa vẫn xử, vì đã lỡ chuẩn bị đâu đó hết rồi. Điều này không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo và những người tham gia khác. Tốn kém chi phí: Khi xét xử lưu động phải điều động rất nhiều lực lượng an ninh, bảo vệ, âm thanh, ánh sáng để đảm bảo xét xử. Nhiều địa điểm xét xử lưu động nhếch nhác, tạm bợ không đảm bảo tính nghiêm minh, như vụ ở Bình Phước vừa rồi chẳng hạn. Vụ án đưa ra xét xử lưu động không có tính thời sự: Nhiều vụ án đưa ra xét xử lưu động người dân không quan tâm, như các tội trộm cắp, đánh bạc... Lâu nay chưa thấy vụ án tham nhũng nào được đưa ra xét xử lưu động cả. Sao lại có sự phân biệt này? Đối tượng đưa ra xử lưu động chưa hợp lý: Nhiều trường hợp người chưa thành niên vẫn bị đưa ra xử lưu động. Khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch 01/2011 của VKSND Tối cao - TAND Tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ LĐ-TB&XH đã quy định: “Không tiến hành xét xử lưu động vụ án do người chưa thành niên gây ra, trừ trường hợp cần giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm”. Như vậy, quy định này có cũng như không vì khi luật sư có ý kiến thì tòa nói trường hợp này cần giáo dục, tuyên truyền... Khoản 3 Điều 16 thông tư này quy định: “... đối với những tội xâm phạm tình dục bị hại là trẻ em cần thiết phải xử kín để đảm bảo danh dự nhân phẩm người bị hại”. Vừa qua, tôi tham gia trợ giúp pháp lý cho một cháu gái ở huyện Đồng Xuân. Cháu hơn 13 tuổi, yêu người đã thành niên và có thai. Gia đình hai bên làm lễ đính hôn thì bị phát hiện và yêu cầu công an huyện khởi tố vụ án. Tòa án huyện đưa ra xử lưu động tại địa phương, người dân đến xem rất đông. Tòa tuyên 3 năm tù giam, sau đó hai bên kháng cáo và được tòa án tỉnh cho hưởng án treo. Người dân không hiểu, họ nói sao nó bị 3 năm tù rồi mà giờ vẫn cứ thấy nhởn nhơ ở nhà. Như vậy, trường hợp này thì giáo dục pháp luật ở chỗ nào, trong khi việc xử lưu động như thế còn khiến người bị hại và gia đình, người thân của bị cáo tổn thương thêm! Theo tôi, TAND Tối cao cần xem lại vấn đề xử lưu động.