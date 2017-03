Sắp khởi tố vụ án 'cô gái rơi xuống cầu tạm'

(PLO)- Chiều 8-10, Đại tá Trần Văn Hà, người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ cô gái rơi xuống cầu tạm An Thạnh tử vong.