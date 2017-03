Sắp ra tòa vì lừa bán gỗ chiếm đoạt tiền tỉ

Theo cáo trạng, Toàn cùng Nguyễn Thị Ánh và Trần Thị Ngọc Hương có mối quan hệ làm ăn, mua bán gỗ trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Cả ba bàn nhau tìm cách lừa khách hàng người Trung Quốc, lấy tiền tiêu xài. Sau đó Toàn liên lạc với Phon đề nghị Phon sang Lào tìm nguồn mua gỗ cẩm lai. Phon sang Lào tìm được mối bán gỗ với giá 112 triệu đồng/m3 và chụp ảnh mang về cho Toàn xem. Toàn điện thoại báo cho Ánh tìm khách Trung Quốc đến mua gỗ để lừa lấy tiền cọc. Thông qua người phiên dịch, Ánh kết nối được với ông Pu Sheng Yong (quốc tịch Trung Quốc), là người đại diện Công ty Sanghai Guoneng Logistics đến Việt Nam mua gỗ. Người phiên dịch dẫn ông Yong đến gặp Toàn và Phon. Để qua mặt khách hàng, Toàn yêu cầu Hiện đem con dấu của Công ty TNHH May Ái Đông (trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) từ TP.HCM lên Kon Tum đóng vào hợp đồng bán gỗ. Con dấu này Hiện có được là do một phó giám đốc công ty mang đến cầm cố để vay tiền. Dựa vào đây, Toàn xưng là phó giám đốc Công ty TNHH May Ái Đông để giao dịch với ông Yong. Dưới sự chỉ đạo của Toàn, Phon dẫn ông Yong sang Lào xem gỗ. Nhìn thấy gỗ có chất lượng tốt, ông Yong đồng ý ký kết hợp đồng mua rồi đặt cọc cho Toàn 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, Toàn và Phon không giao gỗ mà còn tiếp tục tìm cách lừa lấy số tiền lớn hơn từ ông Yong. Cuối tháng 10-2013, thông qua một người quen, Toàn liên hệ với một chủ lô gỗ cẩm lai ở Đông Hà (Quảng Trị) để mua với giá 125 triệu đồng

/m3. Dù chưa trả tiền cho chủ gỗ nhưng Toàn đã hẹn ông Yong ra Quảng Trị xem gỗ. Tương tự thủ đoạn trên, Toàn ký hợp đồng với ông Yong và lấy tiền đặt cọc. Do không có tiền mặt, ông Yong đã mượn 3 tỉ đồng của một người bạn ở TP.HCM để chuyển ra Đà Nẵng.

Nhận tiền xong, Toàn và Phon tắt máy điện thoại bỏ trốn. Biết bị lừa, Yong làm đơn trình báo cơ quan công an và Toàn, Phon, Hiện bị bắt sau đó. Riêng Ánh và Hương đã bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

TẤN TÀI