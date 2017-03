Sắp tới, luật sư dễ ‘vào’ vụ án hơn

Sẽ hết chuyện bị can “từ chối luật sư”? Khoản 2 Điều 77 BLTTHS (sửa đổi) quy định: Trường hợp người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra có đề nghị từ chối người bào chữa do người thân thích của họ nhờ thì điều tra viên phải cùng người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam để xác nhận việc từ chối. Theo LS Phan Trung Hoài và LS Nguyễn Thế Phong (Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Long An), quy định trên cũng là một bước tiến lớn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình tham gia tố tụng của người bào chữa mà trước đó Liên đoàn LS đã kiến nghị. Bởi lẽ rất nhiều trường hợp, các LS đã bị cơ quan điều tra từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa với lý do bị can (bị tạm giam) “từ chối LS”, trong khi LS lại không được vào cơ sở giam giữ để trực tiếp tìm hiểu ý chí của bị can. Điều này trái với lẽ thường bởi bất cứ ai gặp phải rắc rối cũng muốn có người bảo vệ mình. Điều tréo ngoe là cũng chính những bị can từng “từ chối LS” trong giai đoạn điều tra ấy, đến khi vụ án chuyển sang giai đoạn truy tố hoặc xét xử thì lại sẵn sàng mời LS bảo vệ mình. Sự tiến bộ được số đông ủng hộ Trước đây, trong quá trình thảo luận về dự thảo BLTTHS (sửa đổi), do các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) còn ý kiến khác nhau về việc bỏ hay giữ quy định cấp giấy đăng ký người bào chữa nên Ủy ban Thường vụ QH đã tổ chức lấy phiếu xin ý kiến. Kết quả là có 59,10% ý kiến của ĐBQH đề nghị bỏ, chỉ có 21,86% ý kiến đề nghị giữ. Tiếp thu đa số ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo theo hướng bỏ việc cấp giấy đăng ký người bào chữa, thay bằng quy định đăng ký bào chữa để đơn giản hóa thủ tục xác nhận tư cách tham gia tố tụng của người bào chữa.