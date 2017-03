Sắp xử bị cáo trong vụ phó chánh án 'vòi' tiền chạy án

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi phó chánh án tòa này bị bắt vì bị ông Thụt tố cáo đòi tiền hối lộ.

Ông Thụt trình bày đây là tai nạn ngoài ý muốn và đã bồi thường cho bị hại 110 triệu đồng, gia đình bị hại bãi nại. Tuy nhiên, vị phó chánh án lại liên tục vòi vĩnh đưa tiền; nếu không sẽ xử tăng án.

Như đã thông tin, ngày 10-1, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hoa, nguyên thẩm phán, phó chánh án TAND huyện Ea Kar, về tội nhận hối lộ với số tiền 80 triệu đồng của ông Nông Văn Thụt.

Bà Trương Thị Hoa, phó chánh án TAND huyện Ea Kar, là người thụ lý, xét xử vụ án.

Theo đơn tố cáo của ông Thụt, khi ông Thụt bị khởi tố bị can và nhận được cáo trạng truy tố của VKSND huyện Ea Kar, vào thời điểm này ông Thụt nhận được điện thoại của bà Hoa gợi ý nếu đưa 120 triệu đồng thì xử cho ông án treo, nếu không nộp tiền sẽ bị tuyên án 5-15 năm tù.

Quá khó khăn, ông Thụt nhiều lần năn nỉ và được bà Hoa đồng ý giảm xuống còn 80 triệu đồng vì bà Hoa nói còn gửi quà cho cả cấp trên nữa. Sau khi vay mượn đủ 80 triệu đồng, ông Thụt ghi lại số seri và gửi đơn tố cáo. Đến trưa 5-12-2016, ông Thụt mang tiền đến nhà bà Hoa rồi ghi âm, quay phim làm bằng chứng tố cáo.

Ngày 6-12, theo lịch phiên tòa sẽ diễn ra nhưng do có tố cáo của ông Thụt nên phiên tòa hoãn lại. Trong ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời bà Hoa đến làm việc về nội dung tố cáo của ông Thụt. Sau đó CQĐT VKSND Tối cao vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoa.

Sau vụ án bà Hoa, ông Thụt đã làm đơn gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh này để đề nghị được khen thưởng.

Ngày 9-2-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có văn bản gửi ông Thụt cho biết: Khi nào có kết luận điều tra của VKSND Tối cao, Ban Nội chính sẽ hướng dẫn ông Thụt gửi đơn đến cơ quan chức năng để xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.