Sau bữa nhậu tất niên, người nhập viện, kẻ vô tù

Theo hồ sơ, tối 16-2-2015, Công, anh Đạo và một người bạn ở cùng thôn dự bữa cơm tất niên. Trong lúc ăn uống, anh Đạo và Công bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Công ít tuổi hơn nhưng lại “hỗn” nên anh Đạo cầm cốc bia ném vào mặt Công.



Bị cáo tại tòa

Bị đánh chảy máu mặt, Công tính lao vào ăn thua đủ với người hàng xóm nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Ngay sau đó, nhận thấy mình sai nên anh Đạo đã nói lời xin lỗi, mong muốn được bỏ qua.

Tuy nhiên, trong lòng vẫn thấy ấm ức nên Công nhanh chóng đi về nhà lấy một con dao. Sau đó, Công điều khiển xe máy phóng đến nhà anh Đạo giải quyết “ân oán”.

Tới nhà, Công bảo anh Đạo ra đoạn đường bờ ao nói chuyện. Anh Đạo chủ động mở lời: “Thế bây giờ chú thích gì? Anh đã nói chú rồi, chú cho anh xin lỗi”. Tuy nhiên, Công không chịu bỏ qua mà tiếp tục to tiếng.

Hai bên xảy ra cự cãi, thấy anh Đạo nói lời khiêu khích, Công liền đấm thẳng vào mặt người hàng xóm rồi chạy tới xe máy lấy dao, quay lại đâm liên tiếp hai nhát vào sườn trái đối phương. Cả hai cùng ngã xuống ao và vật lộn nhau, Công “bồi” thêm một nhát dao nữa vào đùi trái anh Đạo. Chỉ khi nạn nhân cầu xin, Công mới chịu dừng tay.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, Công đến Công an huyện Đông Anh đầu thú. Về phía nạn nhân, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên anh Đạo may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 54% sức khỏe.